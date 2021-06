Remmy Valenzuela acusado de una brutal agresión a su primo y su novia El primo del cantante lo señala como el responsable de enviarlo a él y su pareja al hospital con lesiones graves. El intérprete no ha respondido a las acusaciones por el momento. Por Isis Sauceda Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante Remmy Valenzuela se encuentra en el ojo del huracán luego de que su primo lo acusara golpearlo a él y a su novia en el rancho del intérprete de música regional mexicana. Carlos Armando aseguró en declaraciones al programa Suelta la sopa (Telemundo) que su pareja fue a dar al hospital con heridas graves, pero que por el momento se encuentra en condición estable. Además, reveló que el cantante lo amenazó, por lo que teme por su vida. El joven de 20 años, quien aparentemente trabaja para el cantante, dijo que la golpiza ocurrió el pasado domingo alrededor de las 8 p.m., en la propiedad de Valenzuela en el estado de Sinaloa, México. Según el joven, se encontraba disfrutando de su día de descanso al lado de su novia cuando el famoso cantautor llegó al sitio y empezó a agredirlos, informó la prensa mexicana. "Yo soy un trabajador de ahí del rancho, yo vivía en el rancho. Los domingos es prácticamente día libre, quise pasar el día con mi novia, hasta que escuché los pitidos de… que pitaron en el portón y efectivamente iba entrando Remigio. Me empezó a regañar. Noté que estaba irritable o enojado", explicó Carlos a Suelta la sopa. "Me puse a hacer cosas ahí, labores, regar las matas, darle comida a los perros, cosas así, para que me viera haciendo algo. Se dirigió a mi cuarto y fue ahí cuando escuché el grito, el grito de mi novia". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El joven detalló que su famoso primo tomó violentamente a su novia Katy Aracely y empezó a propinarle una golpiza sin piedad. "Voy mirando que él la viene arrastrando del cabello, pegándole contra el barandal, con la misma mano, contra las paredes, pegándole con lo que encontrara y yo me le fui encima para poder separarlos. Me decía que me quitara, que me quitara que ahorita iba yo… miraba que prácticamente estaba matando a mi novia", dijo. Carlos aseguró que hizo todo lo posible por liberar a su novia, de 20 años, pero que el cantante lo ató de manos, sin que pudiera hacer mucho. La joven fue privada de su libertad y recibió múltiples patadas por parte del cantante, quien por el momento no se ha pronunciado acerca de estas acusaciones. "Se llevó a mi novia y la empezó a amarrar con alambres en brazos y piernas. Ahí la empezó a golpear, le quitó el teléfono, le quitó su bolsa, [empezó] a mirar sus pertenencias, con un cable [le pegaba], le pegaba patadas, la ahorcaba con el cable y yo en el mismo desespero le gritaba: 'Déjala ir por favor, no tiene nada que ver'. Estaba golpeando a mi novia y yo salía de la palapa a pedirle súplicas de que la dejara en paz. Me gritó: 'No sé qué andas abogando tú si no sabes si la vas a librar tú'", reveló. Carlos Armando De acuerdo a Carlos, una vez que el cantante se cansó de golpear a su novia, le ordenó que la llevara a su casa y regresara al rancho para encararlo. El joven se fue del lugar pero no regresó, lo que aparentemente enfureció al intérprete, quien ya lo amenazó de muerte. "Ayer me estuvo buscando en las casas de mis tías y diciendo que saliera porque me iba a matar y donde me mirara me iba a matar", dijo. Carlos sufrió lesiones en el rostro, golpes en el cuerpo y una fractura en el pómulo izquierdo que pone en riesgo su ojo. Su novia, presentaba múltiples lesiones dermatológicas, contusiones en el tórax, brazos y marcas de amordazamiento en manos y pies, según explicaron y las fotos que compartieron. Una denuncia formal contra el intérprete de "Mentí" fue interpuesta ante la Fiscalía General del Estado y la unidad especial de Violencia de Género de la ciudad de Guasave, Sinaloa, de acuerdo al diario Zeta.

