El relato de Adamari López sobre su divorcio de Luis Fonsi: "Yo no soy una santa y él tampoco es un santo, pero sí fui impecable en mi matrimonio"

Adamari López Credit: Mezcalent (x2)

Tras 14 años de silencio, Luis Fonsi habló recientemente por primera vez en una entrevista con MoluscoTV sobre su ruptura con la carismática conductora y actriz puertorriqueña. "Abandono es una palabra que no va como parte de la historia real, va como parte de una narrativa que se creó", dijo el intérprete de éxitos como 'Despacito'. "Yo tomé la decisión de separarme y divorciarme porque no era feliz. Cuando nosotros nos separamos no nos separamos por ningún escándalo o ninguna guerra, nosotros nos separamos con mucho amor", aseveró. Adamari, quien no se ha pronunciado hasta el momento sobre las declaraciones de Fonsi, plasmó hace muchos años con todo lujo de detalles en su libro 'Viviendo' su versión de los hechos. Como parte de la promoción de ese libro, la ya exconductora de las mañanas de Telemundo, quien cuenta con millones de seguidores en las redes sociales, concedió en el año 2013 una entrevista al programa Al rojo vivo (Telemundo) en la que contó lo que sucedió y cómo lo vivió. Recopilamos algunas de sus declaraciones...

La verdad no lastima

Adamari López Credit: Mezcalent

No creo que lo haya lastimado [contando lo que viví] porque cuando uno habla con la verdad uno no puede lastimar. Y en este caso creo que todo lo que está dicho es lo que pasó y si él en su cabeza es lo suficientemente inteligente sabrá que es cierto y que no tiene por qué estar lastimado porque ya pasó. Nada de lo que haya podido pasar tampoco me lo hizo, y eso lo sé, con la intención de lastimarme él a mí, como igual que todas las cosas que yo hago no las hago con la intención de lastimarlo a él.

Enfermedad

Adamari López Credit: Mezcalent

En ese paso de vida que tuve él fue muy importante en mi vida. Estuvo ahí en todo momento. Él realmente se volcó en amor por mí, en dedicación, en cariño, en entrega, lo vi sufrir yo tanto como sufrí yo, eso no fue mentira. Eso lo agradezco infinitamente, pero también como mismo me brindó ese apoyo enorme e incondicional, también fue uno de los que provocó uno de los golpes o dolores más grandes que había podido sentir.

Infidelidad

Adamari López Credit: Mezcalent

Para mí esos momentos fueron muy dolorosos y yo permití todas las cosas que pasaron. Si algún error hubo, lo tuve yo por permitir cosas que no son correctas y que no debemos permitir, ni yo ni ninguna otra mujer. Me arrepiento de haber permitido y de eso no estoy dispuesta más.

No es una santa

Adamari López Credit: Mezcalent

Yo no soy una santa y él tampoco es un santo, pero sí fui impecable en mi matrimonio. Te puedo decir que yo jamás fallé y creo que decir que él falló también a lo mejor sería poner palabras que a lo mejor son muy duras. A lo mejor pude haber fallado en que no soy la mejor cocinando, en que no soy lo suficiente divertida para darme un trago con la frecuencia que quisieran o que hubiesen querido, pero en términos de pareja y de compromiso ahí estaba.

Él no quiso luchar

Adamari López Credit: Mezcalent

Creo que me hubiese dado la oportunidad de luchar y no resbalar y caer en una primera prueba. En ese momento en donde veo que el matrimonio está en un momento difícil yo hubiese luchado por ver cómo podíamos solucionarlo. Él no quiso luchar.

Un hombre diferente

Adamari López Credit: Mezcalent

Yo llegué un día a mi casa después de haber venido de trabajar en México con todas las ilusiones del mundo. Había ido a trabajar porque en la casa los dos teníamos que aportar dinero, no era una opción de otra forma, y me ofrecieron un trabajo en México. Fui, se extendió también más de lo que se había planeado porque tuvo mucho éxito y hubo complicaciones dentro de las cosas que pasaron de salud y tenía que regresar para resolver esos problemas que se podían complicar de salud y cuando regresé sentí a un hombre diferente, pero pensé que era porque le hacía falta que yo estuviese más en la casa y que lo íbamos a resolver más adelante. Pero nunca vi el deseo real de trabajarlo.

No la deseaba

Adamari López Credit: Mezcalent

Él me lo dijo una vez que no me deseaba como mujer y creo que ese fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso, cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer se te cae el mundo y es mucho más duro que pasar por la enfermedad, para mí así lo fue.

La hizo más fuerte

Adamari López Credit: Mezcalent

Él mismo al hacerme pasar por momentos tan hermosos y tan dolorosos me dio todas las herramientas para volver a recuperar y para volver a conocer a la Adamari que era antes, para ser lo feliz que necesito ser conmigo, no por nadie, conmigo y por mí. Me hizo más fuerte.

Se acabó el amor

Adamari López Credit: Mezcalent

Nada de lo que nosotros pasamos lo hizo a propósito. A veces uno comete errores, yo debo haber cometido los míos y si tú le preguntas a lo mejor en una entrevista y él quiere ser sincero a lo mejor él te dirá muchas cosas que yo no sé porque él nunca me las dijo y a lo mejor sí hay muchas cosas que yo también cometí. Él no tiene nada malo que decir de mí. Yo fui una buena mujer, él fue un buen hombre. Se le acabó el amor, no supo cómo decirlo, no supo cómo manejarlo, eso no lo hace una mala persona. Yo permití mucho. Es culpa mía por permitir.

