La cercana relación de Jordyn Woods con las Kardashian-Jenner By Lissy De La Rosa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next La relación de Jordyn Woods con su mejor amiga, Kylie Jenner, data de hace muchos años. Tras haberse convertido en amigas cuando ambas eran apenas adolescentes, los miembros de familia Kardashian-Jenner también acogieron a Jordyn como una persona cercana a su círculo. Incluso, en muchas publicaciones de Kylie, la nombra o la cataloga como "su esposa". Conoce un poco de la amistad de la joven con la famosa familia. Empezar galería Amigas desde niñas Image zoom Emma McIntyre/Getty Images La relación de Jordyn Woods y su mejor amiga, Kylie Jenner data de hace muchos años. Las jóvenes se conocieron durante sus años de adolescencia, a través del hijo de Will Smith, quien es muy amigo de ambas: Jaden Smith. “Nosotras nos conocimos a través de un amigo en común. Nosotros crecimos, ella conoce a Jaden toda su vida, y yo lo conocí en escuela intermedia… Ellos eran mejores amigos, todavía lo son”, reveló Jenner en un video donde hicieron una ronda de preguntas y respuestas que aparece en su canal en YouTube, reseña Entertainment Tonight. Tras el escándalo, se dice que Jenner en el principio en estuvo atónita. Incluso, no lo creía hasta que conversó con personas que asistieron a la fiesta donde presuntamente sucedió todo. TMZ reportó que la cercanía de ambas era tanta, que Woods se quedaba en la casa de Jenner. Advertisement Advertisement Escándalo Image zoom Getty Images Khloé Kardashian terminó su relación con Tristan Thompson tras el escándalo que involucra a Jordyn Woods, la mejor amiga de Kylie Jenner. Khloé “está más molesta que triste”, dijo una fuente a E! News. Mensaje de Khloé Image zoom Jordyn Woods Instagram Un día antes de que se divulgara públicamente la información sobre la fiesta donde presuntamente se le vio a Tristan Thompson coquetear con Jordyn Woods, Khloé Kardashian le dejó un mensaje en redes donde la llamaba “baby girl”, reporta People.

Advertisement Las Kardashian-Jenner Image zoom Todd Williamson/E! Entertainment/NBCU Photo Bank via Getty Images E! News reportó que las mujeres del clan Kardashian-Jenner han cancelado o ignorado a Jordyn Woods. No se han pronunciado en redes. BBF's Image zoom Jordyn Woods/Instagram Además de ser superamigas, Jordyn Woods y Kylie Jenner realizaron colaboraciones laborales. Como la colección Kylie X Jordyn para la línea Kylie Cosmetics. Imagen de la línea de Khloé Image zoom Jamie McCarthy/Getty Images fro Good American Khloé Kardashian propietaria de Good American, utilizó a Jordyn Woods como modelo en una promoción de su línea de jeans. Advertisement Advertisement Advertisement Viajes Image zoom Instagram/Kylie Jenner Jordyn Woods y Kylie Jenner realizaron viajes de vacaciones juntas. Recientemente, disfrutaron unos días de playa, arena y sol. Jenner se refiere a ella como ‘Tía Jordyn’, en relación a su hija Stormi. La reacción de Khloé Image zoom Gregory Pace/BEI/REX/Shutterstock Una fuente de E! News dijo que Khloé Kardashian no le cree a Tristan Thompson, quien trató de negar lo sucedido con Jordyn Woods. “Está atónita de que Jordyn hubiera hecho eso”, dijo la fuente. Una fuente dijo a TMZ que Kylie Jenner estuvo en negación por días. Recibió apoyo Image zoom (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) Jordyn Woods recibió el apoyo de Kylie Jenner, y también de las Kardashian Jenner. Información de prensa indica que miembros de la familia asistieron a su cumpleaños número 21, celebrado en septiembre. Advertisement Advertisement Advertisement ¿Qué pasará? Image zoom Un fuente habría dicho a TMZ que Kylie Jenner no sabía qué exactamente hacer con su relación de amistad con Jordyn Woods. Con el tiempo lo sabremos. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

