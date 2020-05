Las reinas de 'Nuestra Belleza Latina' confiesan intimidades de su vida tras ganar el concurso Las bellas Alejandra Espinoza, Clarissa Molina, Marisela de Montecristo y Vanessa de Roide cuentan los secretos mejor guardados tras convertirse en reinas. By Teresa Aranguez Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Son cuatro de las mujeres más bellas del mundo, no lo decimos nosotros, lo manifestaron quienes votaron por ellas para que ganaran Nuestra Belleza Latina en diferentes años. Alejandra Espinoza, Clarissa Molina, Marisela de Montecristo y Vanessa de Roide se han reunido para contarnos cómo ha sido su vida todo este tiempo. Con la corona en mano se han hecho una rueda de preguntas en el ya famoso Break de las 7 de Univisión donde nos contaron algunos de sus secretos mejor guardados. Por ejemplo, Vanessa. La puertorriqueña reconoció que ha pasado por el quirófano una sola vez para hacerse el pecho pero en cuanto pueda su intención es quitárselo. "Ne gustaría quitármelos", dijo tajante. "Los implantes, sobre todo los de silicona, están causando muchas enfermedades. Hay muchas mujeres a las que les han salido cosas como por ejemplo cáncer y que no han sabido lo que es hasta que han ido a la raíz que es quitarse los implantes y han mejorado completamente", ha dicho la feliz mamá de 32 años. "No quiero estar cada diez años operándome, no me veo a los 60 años cambiándome los implantes". Un momento algo más divertido es el que protagonizó Clarissa. La dominicana tuvo que contestar a la pregunta de si creía que se debía legalizar la marihuana y casi salta de la silla. "¿Me puedes repetir la pregunta?", le dijo traviesa a Alejandra. "Yo creo en los beneficios de la marihuana medicinal, ahora bien, que lo usen (de manera) recreacional en todas partes con exceso, eso no estoy de acuerdo", prosiguió ante la atenta mirada de sus compañeras. No menos graciosa fue Ale a quien le tocó contestar a la pregunta de cuál había sido la excusa que le habían dado para dejarla plantada en una cita. Y es que lo de ser guapas no les excluye de estas cosas. "Pues yo creo que lo típico de 'no vi el mensaje', en realidad ¡siempre soy yo la de las excusas!", dijo entre risas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque sin duda la cuestión más fuerte de todas fue para la salvadoreña Marisela. ¿Te acostarías con alguien por un millón de dólares al estilo de (la película) 'Propuesta indecente'? Tras abrir la boca del asombro y pensárselo un poquito, esta fue su respuesta. "Yo creo que no, jamás, eso no va conmigo. ¿Y ustedes?", preguntó. Pues parece que ninguna lo haría, sus valores están por encima. Las preguntas y los momentos cómplices siguieron al igual que las risas y las carcajadas. Gracias chicas por demostrar su belleza externa pero, sobre todo, interna.

Las reinas de 'Nuestra Belleza Latina' confiesan intimidades de su vida tras ganar el concurso

