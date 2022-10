Reinas de belleza alegan que hubo favoritismo y se cometieron injusticias en el certamen Miss USA Concursantes de Miss USA alegan que se sintieron "humilladas", y que hubo favoritismo en el certamen de belleza. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Concursantes de Miss USA aseguran que se sintieron "humilladas" y se quejan de favoritismo y de injusticias en el certamen de belleza. Según ellas, el resultado de la ganadora fue algo arreglado, ya que desde un principio esto predeterminado que ganaría Miss Texas R'Bonney Gabriel, de 28 años, reporta el diario The New York Post. Estas teorías han surgido en videos en TikTok. Heather Lee O'Keefe, Miss Montana, expresó su descontento en un video en TikTok. "La mayoría de las concursantes de Miss USA sienten que hubo favoritismo hacia Miss Texas y tenemos las pruebas para probarlo", dijo. Gabriel es la primera reina de ascendencia filipina en ganar la corona de Miss USA y la primera concursante de raíces asiáticas. Miss Nueva York, Heather Nuñez, expresó en sus Instagram Stories que se sentía "humillada" y que se cometieron injusticias. "No tengo palabras", expresó. "Entré a este certamen y entregué mi alma y mi corazón. Fuimos humilladas, pensando que teníamos una oportunidad justa [de ganar]". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Miss USA 2022 Credit: Instagram/@missusa Nuñez dijo que estaba alzando la voz para que otras concursantes futuras no se sintieran así y porque las niñas que veían el certamen y soñaban con ser coronadas algún día merecen "una oportunidad justa". Miss USA 2022 Credit: Instagram/@missusa Hasta ahora ni Gabriel ni los voceros del certamen Miss USA han reaccionado a esta controversia. Cuando Gabriel fue coronada, las otra 50 mujeres se desaparecieron rápidamente del escenario, aunque es costumbre que las otras concursantes se queden y feliciten a la ganadora. Según O'Keefe, Miss Texas no se mostró sorprendida de ser la ganadora, lo cual las hizo pensar que el resultado fue algo arreglado. Gabriel, quien vive en Houston, dijo a ABC News que sentía "una gran responsabilidad" de honrar sus raíces multiculturales. "Mi papá se mudó a Estados Unidos de Filipinas con una beca universitaria con $20 en el bolsillo. Quería construirse una nueva vida. Conoció a mi mamá en Texas", reveló a una aliada de ABC News en Houston. "Estoy muy orgullosa de ser una tejana filipina". La modelo es diseñadora y tiene su propia línea de ropa R'Bonney Nola, enfocada en moda sostenible que usa telas recicladas para proteger el medio ambiente, reporta PEOPLE.

