¡La reina Máxima de Holanda, devastada tras la muerte de un ser querido! El coronavirus le arrebató la vida a un familiar de Máxima Zorreguieta. Aquí los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La reina Máxima de Holanda llora la triste pérdida de uno de sus familiares más queridos. El coronavirus terminó con la vida de su tío Jorge Horacio Cerrutti, hermano de su mamá, María del Carmen Cerrutti. Diversos medios, como la plataforma Vanitatis, afirmaron que el tío de Máxima Zorreguieta murió la pasada semana y fue enterrado el pasado sábado, 1 de mayo, en el panteón familiar de Buenos Aires, Argentina. Veterinario de profesión y jugador de polo por afición, la reina estuvo muy unida a él desde que era una niña. Precisamente por las restricciones originadas por culpa de la pandemia mundial de la COVID-19, Máxima de Holanda no pudo volar para ser parte de las celebraciones de la despedida de su querido tío. Queen Maxima de Holanda Credit: Dutch Press/The Grosby SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reina de Holanda no es ajena a las desgracias personales. Hace tres años su hermana apareció muerta en su departamento de Buenos Aires con tan solo 43 años. De acuerdo con el diario argentino La Nación, fue un portavoz del Gobierno de los Países Bajos quien hizo la triste revelación. "Se presume que fue un suicidio", aseguraron entonces; "en shock y devastada", aseguró que estaba la reina el diario holandés De Volkskrant. El verano anterior a la muerte de su hermana, Máxima de Holanda enterró a su papá, Jorge Horacio Zorreguieta, quien falleció a los 89 años víctima de un linfoma de Hodgkin después de haber sido Secretario de Agricultura durante la dictadura militar del controvertido comandante Jorge Rafael Videla hasta 1981.

