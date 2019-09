La reina Letizia la llama la atención a su escolta por no avisarle de un escalón La reacción inmediata de la reina fue llamarle la atención al guardaespaldas que estaba más cercano por no decirle que tuviera cuidado. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La reina Leticia está recibiendo críticas tras regañar a uno de sus guardias de seguridad por no avisarle que había un escalón a su paso. Los reyes de España visitaron Sevilla para la inauguración de la exposición que narra la primera vuelta al mundo capitaneada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano hace 500 años. Antes de la exposición, Felipe y Letizia estuvieron en la reunión de la Comisión Nacional para la conmemoración de V Centenario de esta gesta en los Reales Alcázares, para luego dirigirse al Archivo General de Indias para la ceremonia donde los esperaba una multitud que sostenida por vallas de seguridad y varios guardias. El incidente de Letizia con uno de sus escoltas: "¡Casi me mato!" pic.twitter.com/Bqm9qZQocs — El HuffPost (@ElHuffPost) September 13, 2019 Los reyes se acercaron a compartir con la gente y entre los saludos y estrechones de mano a los asistentes, la reina no se fijó que había un escalón. La reacción inmediata de la reina fue llamarle la atención al guardaespaldas que estaba más cercano por no decirle que tuviera cuidado. La reina continuó a recriminarle al escolta por su falta de revisión: “No me has avisado del escalón. Casi me mato. ¿No has visto que hay un escalón? ¡Mira!”, continuó agarrándole el brazo. pic.twitter.com/KhDEGjMNAB — Virgulilla vs cedilla (@vitoleloy) September 13, 2019 El momento fue captado por docenas de camarógrafos y el video no pasó desapercibido en las redes sociales. En Twitter, la indignación de varios españoles se ha sentido. “Toque de atención de la Reina Letizia a uno de sus escoltas: ‘no me has avisado del escalón y casi me mato’. ¡Qué le avise también de respirar, no vaya a ser que se ahogue!”, comentó un internauta. Con tacones de aguja en un empedrado y la reina Letizia abronca a uno de sus guardaespaldas: "No me has avisado del escalón" https://t.co/e5JkOEOpRy vía @La_SER — Olga ▶▲▲ (@olga_barrios) September 13, 2019 Por 8 millones de euros que se lleva la Monarquía, yo creo que llega para ver lo escalones, pero si no, que aumenten la asignación y el año que viene contraten “alertadores de escalones”, ha dicho otro tuitero. ¿Qué opinan de la reacción de la reina? Advertisement EDIT POST

