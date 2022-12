De reina a reina: Letizia se declara fan de Kate del Castillo La reina española Letizia Ortiz se encontró con Kate del Castillo cara a cara en un importante evento en Los Ángeles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kate del Castillo tuvo un encuentro especial e inesperado con otra reina. La protagonista de La reina del sur se encontró cara a cara con la reina Letizia de España en la inauguración de la sede del Instituto Cervantes en Los Ángeles. Durante su breve presentación en la alfombra roja, la actriz no sólo recibió los halagos de la monarca - quien se confesó fanática de su trabajo – sino que compartió las similitudes entre ellas. "[Es] divina, además, una mujer increíble, porque me dice que cumplió años casi igual que yo, somos de la misma edad, y que estaba viendo mi Instagram y le encanta todo lo que hago", contó Del Castillo de su conversación con la reina al programa de televisión mexicano Hoy. "Fue muy divertido que me dijera que vio mi Instagram". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kate del Castillo y la reina Letizia Kate del Castillo y la reina Letizia | Credit: Mezcalent La reina fue la anfitriona en la apertura de la primera sede del instituto español en la costa oeste de Estados Unidos. La de Los Ángeles es la cuarta sede en Estados Unidos del Cervantes, cuya misión primordial es la difusión del uso del español en el mundo. Del Castillo, junto a Eugenio Derbez o el director de orquesta Gustavo Dudamel, fue una de los oradores invitados a la ceremonia "Cuando recién llegué hace como 20 años, recuerdo que nadie me [contrataba] por mi acento. Fue tan difícil para mí", expresó la actriz, de acuerdo al periódico español ABC. "Creo que hay mucho por hacer…pero es verdaderamente emocionante ver más y más español por doquier".

