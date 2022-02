Preocupación por la salud de la reina Isabel tras el positivo a covid-19 del príncipe Carlos La reina Isabel II se encuentra bajo observación médica luego de que su hijo, el príncipe Carlos, diera positivo a la covid-19. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La reina Isabel II se encuentra bajo observación médica luego de que su hijo, el príncipe Carlos, diera positivo por segunda vez al coronavirus la mañana de este jueves. Según dijo una fuente real a People, ambos estuvieron juntos hace solo dos días en el Castillo de Windsor en una ceremonia oficial. No obstante, hasta el momento la monarca de 95 años no muestra ningún síntoma de infección. En la madrugada de este jueves, la residencia oficial del heredero al trono, Clarence House, anunció que el príncipe había vuelto a contraer la enfermedad, por lo que se encontraba aislado. Reina Isabel Credit: (Jacob King-WPA Pool/Getty Images) "Esta mañana, el príncipe de Gales dio positivo por COVID-19 y ahora se autoaisla", dice el comunicado. "HRH está profundamente decepcionado de no poder asistir a los eventos de hoy en Winchester y buscará reprogramar su visita lo antes posible". El Palacio de Buckingham aseguró en enero del 2021 que la reina había recibido su primera dosis de la vacuna. La segunda dosis la monarca la recibió el marzo siguiente, y algunos medios de prensa indican que habría recibido una dosis de refuerzo en octubre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En marzo de 2020 el príncipe Carlos dio positivo por coronavirus, y según el anuncio oficial, manifestó "síntomas suaves pero su salud es buena y sigue trabajando desde casa en los últimos días, como es habitual".

