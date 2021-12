El secreto de la reina Isabel II para superar los tragos amargos de la vida ¿Cuál es el secreto de la reina para salir adelante a pesar de los escándalos y las tragedias? ¡Los expertos lo revelan! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La reina Isabel II está a punto de celebrar su jubileo de platino al cumplir 70 años en el trono de Inglaterra. En abril próximo la monarca británica celebrará también sus 95 primaveras y a pesar de su largo reinado y detener cinco hijos, y muchos nietos y bisnietos, Su Majestad sigue (casi) tan activa como siempre. Recientemente y debido a problemas de salud, la monarca fue confinada a permanecer en el castillo de Windsor para llevar a cabo sus funciones monárquicas. También de un tiempo a la fecha se la ha visto usando un bastón. Este ha sido un año especialmente duro para la reina que en abril pasado despidió al compañero de su vida, el príncipe Felipe de Edimburgo, quien falleció a los 99 años y luego de 73 de matrimonio con la reina. La reina se ha levantado una y otra vez de escándalos, decepciones, tragedias e incluso, incendios en su castillo. ¿Cómo le hace? "Ella mantiene las cosas un poco separadas entre su familia y los asuntos oficiales porque de otra forma se vuelven abrumadoras", aseguró a PEOPLE un allegado a al palacio de Buckingham. La reina elegante y muy sonriente durante una jornada de trabajo hace cinco días en el castillo de Windsor: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es una teoría que Ingrid Seward —biógrafa de la reina— comparte. "Su habilidad para compartimentar ha sido extremadamente útil en su vida", afirma la experta en temas de la nobleza británica. "Fundamentalmente, ella pone las cosas en una cajita y dice: 'El jueves vamos a lidiar con esto', por ejemplo". "Ella no deja que las cosas se le junten", continúa Seward. "Es mentalmente disciplinada y eso le ha ayudado durante estos 70 años. Le ha permitido lidiar con todas las cosas y no permitir que la abrumen. Es algo que ayuda a explicar el cómo ella aún tiene la habilidad para trabajar a esta edad".

