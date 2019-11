Cocina en palacio: Secretos de la dieta de la Reina Isabel ¿Es la reina chocoholic? El antiguo chef de palacio conoce todos los secretos de las cocinas de Buckingham Palace. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El chef Darren Mc Grady tuvo una idea el día de la boda del Príncipe Carlos y Lady Di… ¿No sería increíble trabajar en las cocinas de palacio algún día? Unas semanas más tarde se entrevistó para el puesto ¡y lo aceptaron! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para el cocinero, que ahora vive en Texas, la experiencia fue algo increíble y terminó trabajando en Buckingham Palace once años para después hacerlo cuatro más en Kensington Palace. El escritor de Eating Royally descubre qué es lo que se come en la intimidad de palacio. Image zoom Sean Gallup/Getty Images Para un chef, la posibilidad de cocinar en esas condiciones debe ser como estar en el cielo. Él asegura que tenía todo con lo que podía soñar y más: los mejores productos, la mejor calidad y los mejores ingredientes. "Podías acceder a cualquier cosa, como llamar a Harrods y pedir que te trajeran un costillar de cordero con dos pulgadas de carne y seis huesos. Lo que querías, lo tenías". Image zoom Ray Collins - WPA Pool/Getty Images Gracias a él hemos sabido que la Reina Isabel es una chocoholic. Si cualquier cosa del menú contaba con el ingrediente del chocolate, ese elegía sin dudarlo. ¿Su postre favorito? Por supuesto, el pastel de chocolate. En cuanto a los gustos, el chef nos descubre una gran diferencia entre la reina y su esposo, el príncipe Felipe. Image zoom Tim Graham/Getty Images La comida para la reina no supone una debilidad, "come para vivir no vive para comer". Felipe, en cambio, es el foodie de la casa. Le encanta probar platillos nuevos, mientras que a la reina le gusta poco arriesgar y sus gustos se debaten entre algunas recetas británicas y la comida francesa. Image zoom Samir Hussein/WireImage ¿Sus platos favoritos? Si en el menú hay salmón del Río Dee de su amado Balmoral , seguro lo pedirá. Y le encanta comenzar con un paté de Gleneagles si es posible. Los menús se preparan con tres días de antelación para que, una vez que se cuenta con las opciones seleccionadas por la reina, puedan conseguir los ingredientes frescos antes de empezar a cocinar. Advertisement

