Reina Isabel: se revela la razón por la que fue hospitalizada La semana pasada, la soberana de Gran Bretaña tuvo que ser ingresada por recomendación médica y ahora, extraoficialmente, se revelan las causas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La reina Isabel II, como muchos mortales contemporáneos, tiene un hábito que, en parte, fue lo que provocó que sus médicos le recomendaran, hace una semana, que pasara una noche hospitalizada para someterse a "pruebas". Fuentes extraoficiales han asegurado que la monarca de 95 años, tiene la costumbre de pasar varias horas viendo la televisión hasta muy tarde en la noche. Esto, sumado a que en fechas recientes también ha trasnochado más de lo habitual para cenar con familiares o amigos, y sus 19 compromisos públicos a los que ha asistido en las últimas semanas, la Reina está exhausta. Se dice que en sus sesiones de televisión nocturna, la monarca no está sola, sino que frecuentemente la acompaña Mabel Anderson, una antigua niñera de la familia real británica que cuidó de sus hijos, y que actualmente sigue viviendo en los terrenos del castillo de Windsor. La reina Isabel La reina Isabel | Credit: (Photo by Ben Stansall - WPA Pool/Getty Images) Además, a la soberana no le gusta cenar sola y, en las últimas semanas, ha organizado varias reuniones con familiares y amigos, lo que sumado a su ajetreada agenda pública y habría acabado pasándole factura a su salud hasta el punto de que hace unos días tuvo que quedarse una noche en el hospital para someterse a una serie de "pruebas preliminares" tras cancelar una visita a Irlanda del Norte. Según ha asegurado una fuente a Sunday Times, actualmente está agotada, pero desde el Palacio de Buckingham insisten en que sigue de buen humor. De hecho, la Reina fue vista con un alegre vestido amarillo mientras participaba en dos audiencias virtuales desde su casa en el Castillo de Windsor, el martes por la mañana. Su regreso al trabajo, aunque a través de una pantalla de video, es una buena señal de que estará bien para su próxima aparición pública en persona, el 1 de noviembre, cuando se espera que viaje a Glasgow para la inauguración de la conferencia climática COP26 la próxima semana. . En un breve comunicado, el Palacio de Buckingham anunció que Elizabeth recibió dos audiencias el martes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Su Excelencia el Sr. Gunn Kim fue recibido en audiencia por la Reina hoy a través de un enlace de video y presentó las Cartas de Revocación de su predecesor y sus propias Cartas Credenciales como Embajador de la República de Corea en la Corte de St. James", el declaración explicada. La Sra. Hee Jung Lee también fue recibida por Su Majestad.

