Reina Isabel reacciona a que Meghan Markle no viajará al funeral de su esposo Felipe de Edimburgo Tanto Meghan Markle como el Príncipe Harry estuvieron en contacto con la Reina Isabel tras la muerte de Felipe de Edimburgo. ¿Cómo ha sido el diálogo de la monarca con los Duques de Sussex después de este doloroso momento familiar? Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El Príncipe Harry voló a el Reino Unido el domingo, donde pasará la cuarentena para poder asistir al funeral de su abuelo, el Príncipe Felipe de Edimburgo el próximo fin de semana. Los servicios fúnebres se realizarán el 17 de abril en el castillo de Windsor. Su esposa Meghan Markle, quien espera una niña este verano, no viajará al funeral por el avanzado estado de su embarazo. Meghan Markle se quedará en California con su hijo Archie, quien cumplirá dos años en mayo. La duquesa de Sussex seguirá las recomendaciones de su médico de no viajar, dijo un vocero del palacio. Una fuente cercana a la pareja aseguró a PEOPLE que tras la muerte de Felipe de Edimburgo —quien falleció a los 99 años— tanto Harry como Meghan habían estado "en contacto con la reina". "Meghan expresó sus condolencias. La reina entiende porque ella no puede viajar en este momento", asegura esta fuente. Harry está ahora en aislamiento en su hogar en Frogmore Cottage para poder asistir al funeral de su abuelo, y acompañar al resto de la familia en la capilla de St. George del castillo de Windsor. Tanto Harry como su hermano, el Príncipe William, compartieron amorosos tributos a su abuelo. Los hermanos se han distanciado geográficamente y al parecer también emocionalmente tras la mudanza de Harry a Estados Unidos y la polémica entrevista que dieron Harry y Meghan a Oprah Winfrey sobre su experiencia con la realeza. Durante el funeral de su abuelo, los hermanos se reunirán. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Queen Elizabeth II y Meghan Markle Credit: Martin Rickett/PA Images via Getty Images "Mi abuelo era un hombre de servicio honor y un gran sentido del humor. Era auténticamente él mismo", añadió sobre el esposo de la Reina Isabel II, quien según Harry tenía un gran carisma y sorprendía con sus ocurrencias. Si bien era "un príncipe y un duque", para Harry era "mi abuelo, el maestro de las parrilladas," un hombre legendario por sus cuentos y bromas. Harry también celebró que su abuelo fue "la roca de su majestad, la reina," mostrándole una "devoción incomparable" en sus 73 años de matrimonio. "Abuelo gracias por tu servicio, por tu dedicación a abuela y por siempre ser tú mismo", escribió el hijo menor de la Princesa Diana de Gales en su carta abierta. "Serás muy extrañado pero siempre recordado, por nuestra nación y por el mundo. Meghan, Archie y yo (al igual que tu futura bisnieta) siempre tendremos un lugar especial para ti en nuestros corazones".

