Meghan Markle ¿cayó de la gracia de la reina? su foto desaparece de un salón real Observadores de la realeza sehan percatado de que la reina Isabel ya no tiene el retrato de Meghan Markle en uno de sus salones de Palacio ¿Cayó de su gracia? A los admiradores de la realeza británicos no se les va una. Cuando explotó el escándalo por un documental donde el príncipe Harry revelaba que entre él y su hermano William se ha abierto una brecha, también surgieron declaraciones hechas por Meghan Markle sobre su vida en palacio que no la han dejado muy bien parada. Ahora, la mirada aguda de los fans ha captado un detalle que aunque aparentemente insignificante podría decir mucho: Unas fotos recién publicadas de la reina Isabel II en el palacio de Buckingham demostrarían la foto de Meghan y Harry que la reina tenía en uno de sus salones ha desaparecido. Conspicuamente, de la mesita donde éste se encontraba no hace falta ningún retrato más, sólo el de la duquesa de Sussex. Las fotos pertenecen a la reunión que sostuvo este martes la soberana con Lakisha Grant, Comisionada de la isla de Grenada. En el retrato que circula en agencias noticias se aprecian dos fotos enmarcadas: una de los duques de Cambridge, Kate Middleton y el príncipe William; y otra el aspirante al trono de Inglaterra con su hermano, Harry. Esta foto tomada en julio muestra a la reina Isabel II con Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, en un salón del palacio de Buckingham. En la mesita del fondo se observan tres retratos, incluyendo uno del príncipe Harry con Meghan Markle: Image zoom Victoria Jones - WPA Pool/Getty Images Esta foto tomada el martes pasado en el mismo salón muestra a la soberana inglesa con Lakisha Grant, Comisionada de la isla de Grenada. Al fondo puede distinguirse que la foto de Meghan y Harry ya no está: Image zoom Victoria Jones/PA Images via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los fans desenterraron unas fotos que datan de julio donde la reina aparece en el mismo salón para recibir al primer ministro del país, Boris Johnson. En dichas imágenes se puede observar el mismo conjunto de imágenes, exactamente en la misma ubicación, pero con una foto de los duques de Sussex, Harry y Meghan al frente. Esa foto ya no está a la vista. Estos no ha hecho más que darle rienda suelta a las malas lenguas que se preguntan si es que han llegado a oídos de la reina las declaraciones de Meghan en el documental Harry & Meghan: An African Journey (ITV). Ahí la exactriz mexicanadijo que su vida como royal no es como la pintan: 'es existir, no vivir", aseguró. Para rematar, Harry afirmó que su vida y la de su hermano "van por diferentes caminos". "Pero siempre estaré ahí para él y sé que él siempre estará ahí por mí", añadió. ¿Será que han caído de la gracia de la reina?

