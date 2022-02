El príncipe Carlos elogia a la reina Isabel en un día conmovedor, está "profundamente consciente" de su deseo para la reina Camilla "Mi esposa y yo nos unimos a todos ustedes para felicitar a Su Majestad la Reina por el notable logro de servir a esta nación, los Reinos y la Commonwealth durante 70 años", escribió el príncipe Carlos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El príncipe Carlos ha elogiado a las dos mujeres de su vida en un día conmovedor en homenaje a su madre, la reina Isabel, cuando superó su hito histórico de 70 años en el trono. El príncipe reconoció el "firme apoyo" que recibió de su esposa Camilla, duquesa de Cornualles, un día después de que la Reina dijera que le gustaría que Camilla se titulara Reina. Emitió una declaración para lo que se conoce como el Día de la Adhesión en el Reino Unido y en toda la Mancomunidad de naciones donde la Reina es jefa de estado. Carlos escribió: "En este día histórico, mi esposa y yo nos unimos a todos ustedes para felicitar a Su Majestad la Reina por el notable logro de servir a esta nación, los Reinos y la Commonwealth durante 70 años". "La devoción de la Reina por el bienestar de todo su pueblo inspira una admiración aún mayor con cada año que pasa", continuó. Luego, refiriéndose a la afirmación de la reina el sábado por la noche de que esperaba que Camilla se titulara reina consorte cuando llegara el momento de que Carlos fuera rey, Carlos escribió: "Estamos profundamente conscientes del honor que representa el deseo de mi madre. Mientras hemos buscado juntos servir y apoyar a Su Majestad y a la gente de nuestras comunidades, mi querida esposa ha sido mi propio apoyo constante en todo momento". Queen Elizabeth II and Prince Charles Queen Elizabeth II and Prince Charles | Credit: Photo by Sang Tan/WPA Pool/Getty Images En su mensaje en la víspera del Día de la Adhesión, la Reina, de 95 años, dijo que "cuando, en la plenitud de los tiempos, mi hijo Carlos se convierta en Rey, sé que le brindarán a él y a su esposa Camila el mismo apoyo que me han brindado a mí". ; y es mi sincero deseo que, cuando llegue ese momento, Camilla sea conocida como reina consorte mientras continúa con su leal servicio". El portavoz de Carlos dijo que la pareja estaba "conmovida y honrada" por la declaración de la Reina. Más temprano el domingo, el palacio publicó una nueva fotografía de la Reina en el salón de Sandringham House con una de sus cajas de despacho rojas oficiales que contienen sus documentos oficiales. Isabel trabaja en los periódicos la mayoría de los días del año, excepto Navidad y Semana Santa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para junio está previsto un fin de semana de festividades para celebrar el Jubileo de Platino de la Reina. A partir del 2 de junio, los eventos incluirán Trooping the Colour (las festividades públicas anuales por el cumpleaños de la Reina), el encendido de las balizas del Jubileo de Platino, un servicio de Acción de Gracias en la Catedral de St. Paul, el Derby en Epsom Downs, un concierto en vivo llamado Fiesta de Platino en el Palacio, el Gran Almuerzo del Jubileo y el Desfile del Jubileo de Platino.

