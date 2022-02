Reina Isabel II: ¡Preocupación y alerta mundial en torno a la frágil salud de la soberana! Después de cancelar ayer sus encuentros virtuales, todos vuelven sus ojos hacia esta mítica figura de la realeza, enferma de COVID a sus 95 años. Aquí los últimos detalles de su preocupante estado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Crece la alarma alrededor del mundo acerca de la frágil salud de la Reina Isabel II, después de que ayer cancelara sus encuentros virtuales tras contagiarse a su avanzada edad de coronavirus y pertenecer al grupo de edad que enfrenta mayor riesgo frente a la COVID. Después del anuncio de su contagio días atrás, se reveló que no sufría más que síntomas leves. Pero ayer un nuevo comunicado saltaba todas las alarmas al faltar de último momento a sus compromisos, algo totalmente inusual en la madre del príncipe Carlos. "Como Su Majestad todavía experimenta síntomas leves parecidos a los de un resfriado, ha decidido no emprender su compromisos virtuales planeados", explicaron ayer desde Palacio, aunque "continuará con tareas ligeras". También afirmaron que "continuará recibiendo atención médica y seguirá todas las normas apropiadas". Reina Isabel II Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sky News confirmó que Isabel II habría recibido la pauta completa de las vacunas y una dosis más de refuerzo. El diagnóstico de la monarca llega después que su hijo, el príncipe Carlos, y su esposa, la duquesa Camila, dieran positivo a la enfermedad. La reina se había reunido con su hijo dos días antes de ser diagnosticada. Reina Isabel II Credit: Sean Gallup/Getty Images Figura mítica de la realeza, la reina Isabel es un personaje icónico con una vida digna de leyenda. Sus hijos le han dado más de un quebradero de cabeza a lo largo de los años: la historia de amor entre el príncipe Carlos y su esposa, duquesa de Cornualles, hizo correr ríos de tinta tras la muerte de Lady Di. Reina Isabel II Credit: Getty Images La escapada del príncipe Harry por amor junto a su esposa, Meghan Markle, a los Estados Unidos, y el reciente escándalo del príncipe Andrés, solo han sumado a las tensiones de los últimos tiempos de esta mujer de hierro que pasará a la historia como una de las soberanas más longevas y queridas del mundo.

