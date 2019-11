¿Sabes quién es la nuera favorita de la Reina Isabel? En un reciente acto, una de las nueras de la reina se refirió a ella durante el discurso con la palabra "mamá". Aquí te desvelamos quién fue. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como en todas las familias, las mujeres sufren tratando de agradar a la suegra para llevarse bien con ella y no meterse en problemas con sus esposos. Imagínense ahora que su suegra sea la mismísima Reina de Inglaterra. Image zoom Eamonn M. McCormack-WPA Pool/Getty Images Lady Di y Sarah Fergusson lo hicieron en su momento; ahora, Camilla Parker, esposa del príncipe Carlos, y Sophie Helen Rhys-Jones, mujer del príncipe Eduardo, son las que conviven día a día con esta legendaria figura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Sarah Ferguson and Princess Diana. Photo: Julian Parker/UK Press via Getty Images Si bien Lady Di y Sarah Fergusson nunca terminaron de ser las nueras ideales a ojos de la Reina, Camilla Parker, duquesa de Cornualles, tampoco entró en la familia con muy buen pie que digamos, por motivos de sobra conocidos. La eterna rival de Lady Di y la reina tienen fama de haber chocado desde siempre. Image zoom Rob Jefferies/Getty Images Curiosamente, la que menos se hubiera imaginado al principio parece ser que es la nuera predilecta de la reina: la esposa de su hijo menor o condesa de Wessex. Profesional de las relaciones públicas, Sophie cometió infinidad de errores en sus comienzos en palacio y dio más de un disgusto grave a la reina. Image zoom Getty Images Sin embargo, con el tiempo, esta mujer que físicamente cuenta con un gran parecido a la difunta Diana de Gales, ha conquistado el corazón de la reina y dicen las malas lenguas que se volvieron inseparables. De hecho, parece ser que Isabel II se acerca infinidad de tardes a su casa para tomar juntas el té lejos de cualquier protocolo. Image zoom Getty Images Es tan buena su relación con todos los miembros de la familia real, que incluso la tía de William es ahora la personal shopper favorita de Kate Middleton. Image zoom Getty Images Por si quedaba alguna duda, en un discurso de una fundación a la que ambas damas acaban de acudir juntas, Sophie de Wessex se refirió al mencionar a la Reina Isabel como "mamá", hecho que no ha pasado desapercibido para ningún fan de los royals.

Image zoom Andrew Winning - WPA Pool/Getty Images Así que no te preocupes si empezaste con mal pie al conocer a tu suegra. Si Sophie puede conquistar a la misma reina de Inglaterra, tú puedes hacerte con tu suegra también. ¡Es sólo cuestión de paciencia y mano derecha!

