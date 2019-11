Reina Isabel: Ni Donald Trump ni Melania tienen que hacer reverencias En la última visita a la Reina, Donald Trump fue criticado por estrechar su mano. ¿Qué dicta exactamente el protocolo de palacio? By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como supimos esta semana, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump y su esposa Melania volverán a primeros de diciembre al Palacio de Buckingham y tendrán un nuevo encuentro con la reina Isabel. Image zoom Entre las muchas polémicas que suscitó su último viaje, una de ellas fue el hecho de que Trump estrechara la mano de la reina en vez de bajar la cabeza respetuosamente al saludarle. A partir de ahí, se debatió mucho si aquel gesto fue o no correcto, si estuvo bien o fuera de lugar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Chris Jackson/Getty Images ¿Qué es aceptable y qué no alrededor del protocolo que uno ha de adoptar al estar frente a frente con la Reina Isabel? Esto es lo que indica la página web oficial de la familia real: “No hay ningún tipo de protocolo obligatorio al saludar a la reina o cualquier otro miembro de la familia real, aunque a mucha gente le gusta respetar las formas tradicionales al respecto”. Image zoom Toby Melville - WPA Pool/Getty Images Lo tradicional para los hombres es inclinar brevemente la cabeza y para las mujeres, realizar una pequeña reverencia. Pero la web añade: “Otras personas prefieren sencillamente dar la mano como es normal”. Image zoom Tanto Barack Obama como su esposa Michelle, hicieron lo mismo al saludar a la reina Isabel cuando estuvieron en el Castillo de Windsor en el año 2016. Image zoom John Stillwell - WPA Pool/Getty Images Melania y Donald Trump volverán al viejo continente del dos al cuatro de diciembre para un encuentro con los líderes de la NATO. Image zoom Dominic Lipinski- WPA Pool/Getty Images Todavía no se sabe a ciencia cierta si algún hijo de Trump les acompañará en este viaje o si otros miembros de la realeza asistirán a la recepción en palacio. Advertisement EDIT POST

