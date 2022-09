Recordando la vida de la Reina Isabel II Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Queen Elizabeth II Visits Canada - Day 1 Credit: Chris Jackson-Pool/Getty Images La muerte de la Reina Isabel II a sus 96 años ha conmovido al mundo. Recordamos momentos importantes en la vida de la monarca, quien deja una huella imborrable en sus seres queridos y sus millones de seguidores. Empezar galería Nació para brillar Queen Elizabeth II Credit: Picture Post/Hulton Archive/Getty Images Elizabeth Alexandra Mary nació en Londres el 21 de abril de 1926. Desde bebé, estuvo destinada a cumplir con grandes roles. Fue reina del Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y cabeza de la Commonwealth. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Era cercana a sus padres Queen Elizabeth II, padres y hermana Margaret Credit: Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Corbis via Getty Images Era la hija mayor del Rey Jorge VI, con quien tenía una cercana relación. Cuando su padre murió de cáncer del pulmón en 1952, ella heredó el trono a sus 25 años. Desde que era niña, su padre la preparó para ser reina. También fue muy unida a su madre, la Reina Isabel, quien vivió hasta los 101 años, y tiene una sola hermana: Margaret. 2 de 10 Ver Todo Hizo historia Isabel hizo historia como la monarca que más tiempo permaneció en el trono de Gran Bretaña. En junio del 2022, la reina de Gran Bretaña celebró sus 70 años en el poder. Su Jubileo de Platino —una celebración de cuatro días— incluyó una congregación masiva en el Palacio de Buckingham. Fue celebrada por artistas, músicos, líderes mundiales y su familia. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Viajó el mundo Queen Elizabeth II In Bermuda Credit: Keystone/Hulton Archive/Getty Images Como el pasaporte británico lleva su nombre en el escudo de armas, la reina no necesita el documento para viajar y visitó más de 116 países. Aquí la vemos en Bermuda con su esposo. 4 de 10 Ver Todo Se casó con su Príncipe Azul Queen Elizabeth II y Prince Charles wedding Credit: CENTRAL PRESS/AFP via Getty Images La reina se casó con el príncipe Felipe de Edimburgo en 1947 y se mantuvieron juntos hasta la muerte de él a sus 99 años en el 2021. "Se enamoró de él en el momento en que lo vio por primera vez", dijo una fuente a People. 5 de 10 Ver Todo Fue coronada en 1953 Queen Elizabeth II 's Coronation Credit: Keystone/Hulton Archive/Getty Images Por haberse casado seis años antes de su coronación en 1953, su ascenso al trono marcó la primera vez que un monarca inglés se coronó sin ser soltero. Su coronación fue histórica también porque fue televisada. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Fue una madre entregada Queen Elizabeth II, Prince Charles y sus hijos Credit: Tim Graham/Getty Images Tuvo cuatro hijos: Carlos (el Príncipe de Gales, nacido el 4 de noviembre de 1948), la Princesa Ana (nacida el 15 de agosto 1950), el Príncipe Andrew (Duque de York, nacido el 19 de febrero de 1960) y el Príncipe Edward (nacido el 10 de marzo de 1964). 7 de 10 Ver Todo Era muy rica, pero frugal The Queen Visits The British Airways Headquarters To Mark Their Centenary Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images Era una de las mujeres más ricas del mundo. Su fortuna personal se estima en unos $534 millones con un ingreso anual de $3 millones, mayormente provenientes del patrimonio de la Corona, fundado en 1760. A pesar de su riqueza, a la reina le gustaba economizar, y era famosa por ir por sus palacios y mansiones apagando luces cuando nadie las necesitaba. 8 de 10 Ver Todo Adoraba a sus nietos y bisnietos Queen Elizabeth II y familia Credit: Neil Mockford/GC Images La Reina Isabel II tiene ocho nietos. El príncipe William y su hermano, el príncipe Harry —hijos de Carlos y la Princesa Diana—son sin duda los más conocidos. Otros nietos que se han mantenido más alejados de la luz pública son: Beatriz de York, su hermana Eugenia de York, Peter Philips, su hermana Zara Tindall, Lady Louise Windsor y su hermano el vizconde Servern. Sus 12 bisnietos la han llenado de alegría. En junio del 2022, Isabel finalmente conoció a su bisnieta Lilibet, hija del príncipe Harry y Meghan Markle. También es bisabuela de Archie, el primogénito de Harry. Otros de sus bisnietos más conocidos son los hijos del Príncipe William y Kate Middleton: George, Charlotte y Louis. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Era muy dedicada a su labor Queen Elizabeth II y Liz Truss - Receives Outgoing And Incoming PMs At Balmoral La Reina Isabel II trabajó casi hasta su último día de vida. Pese a su delicado estado de salud, el 7 de septiembre, se reunió en el castillo de Balmoral con la Primera Ministra del Reino Unido Liz Truss, el cuál fue su último acto público. Que en paz descanse. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

