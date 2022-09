El mundo reacciona a la muerte de la Reina Isabel II Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Queen Elizabeth II Credit: Samir Hussein/WireImage Tras la muerte de la Reina Isabel II, su hijo Carlos se convierte en rey de Inglaterra. Su majestad, el Rey Carlos III, de 73 años, hizo una declaración oficial tras el fallecimiento de su madre. "La muerte de mi amada madre, Su Majestad la Reina, es un momento de la más grande tristeza para mí y todos los miembros de mi familia", expresó. Carlos añade que la familia está sumida en un profundo luto tras la muerte de su adorada madre. "Sé que su pérdida se sentirá profundamente en todo el país, los reinos y la Mancomunidad Británica, y por innumerables personas en todo el mundo", añade el comunicado del palacio de Buckingham. Empezar galería Rey Carlos III Reina Isabel II Credit: (Sang Tan/WPA Pool/Getty Images) Carlos expresó su dolor por la muerte de la Reina Isabel II, afirmando que sus seres queridos encontraban consuelo en el "respeto y profundo afecto" que inspiró su madre en tantas personas. Según la familia real, el Rey Carlos y su esposa Camila se quedarán esta noche en el castillo de Balmoral en Escocia, donde falleció la monarca a sus 96 años, y regresarán a Londres mañana. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Joe y Jill Biden Reina Isabel II Credit: (Steve Parsons - WPA Pool/Getty Images) El presidente estadounidense Joe Biden y la Primera Dama, Jill Biden, expresaron sus condolencias. "En un mundo de cambios constantes, fue una presencia firme y una fuente de consuelo y orgullo para generaciones de británicos", dijo Biden. "Ella fue la primera monarca británica con la que personas alrededor de todo el mundo podían sentir una conexión personal e inmediata". 2 de 9 Ver Todo Liz Truss Liz Truss Credit: (Dan Kitwood/Getty Images) "La Reina Isabel II era la roca sobre la cual se construyó la Inglaterra moderna. Nuestro país ha crecido y florecido bajo su reino", expresó la Primera Ministra inglesa Liz Truss, con quien la Reina se reunió en el castillo de Balmoral un día antes de su muerte. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Barack y Michelle Obama Barack y Michelle Obama recordaron a la Reina Isabel II con mucho afecto, agradeciendo que ella los recibió con "los brazos abiertos y una generosidad extraordinaria". También recalcó el sentido del humor y la calidez de la soberana. "Michelle y yo estamos agradecidos por haber sido testigos del liderazgo de su majestad", expresó Barack Obama en Instagram. 4 de 9 Ver Todo Elton John Reina Isabel II Credit: (DAVE THOMPSON/POOL/AFP via Getty Images) "Como al resto de la nación, me entristece profundamente escuchar la noticia del fallecimiento de la Reina Isabel II. Era una presencia inspiradora y guió al país a través de algunos de nuestros mejores y más oscuros momentos con gracia, decencia y una genuina calidez. La reina Isabel ha sido una gran parte de mi vida desde mi infancia hasta el día de hoy y la extrañaré mucho", expresó el cantante británico Elton John. 5 de 9 Ver Todo Papa Francisco Reina Isabel II Credit: (Pool/ Anwar Hussein/WireImage) El Papa Francisco lamentó la muerte de la reina Isabel II y mandó un mensaje especial al rey Carlos III, nuevo monarca del Reino Unido. "Encomendando su noble alma a la bondad misericordiosa de nuestro Padre Celestial, le aseguro a Su Majestad mis oraciones para que Dios Todopoderoso lo sostenga con su gracia inagotable al asumir ahora sus altas responsabilidades como rey", expresó el pontífice. "Sobre ti y todos los que atesoran la memoria de tu difunta madre, invoco una abundancia de bendiciones divinas como prenda de consuelo y fortaleza en el Señor". 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio David y Victoria Beckham Reina Isabel II Credit: (Tim Graham Picture Library/Getty Images) El futbolista David Beckham compartió el siguiente mensaje en Instagram: "Estoy verdaderamente triste por la muerte de su Majestad, la Reina", expresó. "Hasta sus últimos días ella sirvió a su país con dignidad y gracia". Su esposa, la cantante y diseñadora Victoria Beckham también expresó su dolor. "Hoy es un día muy triste, no solo para nuestro país, para el mundo entero", lamentó la exintegrante del grupo Spice Girls. 7 de 9 Ver Todo Ricky Martin "Una verdadera inspiración. Descanse en paz su Majestad, la Reina Isabel", escribió en Instagram Ricky Martin, junto a una foto con la monarca. 8 de 9 Ver Todo Gloria Estefan "Mi más profundo pésame para la Familia Real y el pueblo de Gran Bretaña por esta pérdida inconmensurable", expresó la cantante Gloria Estefan en Instagram. "La Reina Isabel II fue una líder mundial inigualable, querida y respetada, y fue un privilegio y un gran honor poder haber estado en su presencia en dos ocasiones. ¡Que descanse en paz sabiendo que el mundo la extrañará! 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El mundo reacciona a la muerte de la Reina Isabel II

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.