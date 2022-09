¡Reunidos en el cielo! La historia de amor de la Reina Isabel II y el Príncipe Felipe Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Queen Elizabeth II and Prince Philip Credit: Dan Kitwood/Getty Images La muerte de su esposo el Príncipe Felipe en el 2021, a sus 99 años, fue un fuerte golpe para la Reina Isabel II. Hoy la pareja se reúne en el cielo tras el fallecimiento de la monarca a sus 96 años. Recordamos los momentos más emotivos de su historia de amor. Empezar galería Un largo matrimonio Queen Elizabeth II and Prince Philip - Duke of Edinburgh 99th birthday Credit: Steve Parsons/PA Images via Getty Images Estuvieron casados durante siete décadas y construyeron juntos una familia e inolvidables momentos. Celebramos aquí su unión con este álbum de recuerdos. Charles Anson, el antiguo secretario de prensa de la reina habló con PEOPLE."Tuvieron que lidiar juntos con algunas cosas que fueron difíciles, pero fue un matrimonio largo con mucha felicidad", asegura sobre la pareja. "Él tomó muy en serio su rol de apoyo a la reina". 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Amor eterno Queen Elizabeth II y Prince Phillip Royal Wedding, 1947 Credit: Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Corbis via Getty Images La pareja se juró amor eterno en la iglesia de Westminster Abbey el 20 de noviembre de 1947. "Es con profunda tristeza que su majestad La Reina anuncia la muerte de su amado esposo", decía el comunicado del Palacio de Buckingham. 2 de 10 Ver Todo Su gran apoyo Queen Elizabeth II and Prince Philip Credit: Tim Graham Photo Library via Getty Images Su historia de amor fue llevada a la pantalla chica en la serie The Crown de Netflix. Si bien tuvieron los ojos del mundo encima de ellos, fuentes cercanas a la pareja aseguran que su conexión y afecto eran profundos. En un emotivo discurso para celebrar su 50 aniversario de casados en 1997, la reina lo llamó "su fuerza" y aseguró que toda la familia "le debía mucho" al Príncipe Felipe. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Dolorosa despedida Queen Elizabeth II and Prince Philip - The Funeral Of Prince Philip Credit: Yui Mok-WPA Pool/Getty Images La Reina Isabel tuvo un periodo de duelo de 8 días tras la muerte del hombre que estuvo a su lado por 73 años. El funeral del Príncipe Felipe se realizó en la capilla de St. George en el castillo de Windsor. 4 de 10 Ver Todo Rodeados de amor Queen Elizabeth II, Prince Philip and family Trooping The Colour 2016 Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images La pareja tuvo cuatro hijos: los príncipes Charles, Andrew y Edward y la princesa Anne. También tuvieron 8 nietos —incluyendo a los príncipes Harry y William— y 12 bisnietos (entre ellos, Archie, Lilibet, Charlotte, George y Louis). 5 de 10 Ver Todo Profunda conexión Queen Elizabeth II and Prince Philip Diamond Wedding Anniversary Credit: Tim Graham/Getty Images Pamela Hicks, quien fue una de las damas de honor en la boda de la Reina Isabel y Felipe de Edimburgo, contó a PEOPLE: "Muy pocas parejas son tan unidos como lo son ellos". 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Destinados a amarse Queen Elizabeth II and Prince Philip Credit: Getty Images Su amor nació cuando Elizabeth era una adolescente, según reportes. En 1939, comenzaron a escribirse cartas. Felipe tenía 18 años y Elizabeth solo 13. Eran primos lejanos y sus familias se conocían muy bien. 7 de 10 Ver Todo Su Príncipe Azul Queen Elizabeth II and Prince Philip 60th Anniversary Of End Of WWII - Buckingham Palace Flypast Credit: Daniel Berehulak/Getty Images Felipe era parte de la realeza griega y danesa. Su padre era el Príncipe Andrew de Grecia y Dinamarca, y su madre era la princesa Alicia de Battenberg. Era descendiente de la Reina Victoria de Inglaterra. 8 de 10 Ver Todo Momentos felices Queen Elizabeth II and Prince Philip family in 1951 Credit: Keystone/Hulton Archive/Getty Images Después de su boda, la Reina Isabel y el Príncipe Felipe vivieron unos dos años —de 1949 a 1951— en Malta porque él era oficial de la fuerza naval. Según fuentes cercanas, este fue un período muy feliz para la pareja. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Almas unidas Queen Elizabeth II and Prince Philip Attends The State Opening Of Parliament Credit: Oli Scarff - WPA Pool/Getty Images "Personalmente, no creo que ella podía haberlo hecho sin él", confesó el Príncipe Harry a la cadena BBC en 2012 sobre el gran apoyo que fue su abuelo para la Reina Isabel II en su rol de monarca. Hoy ambos se reúnen en el cielo. Que en paz descansen. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

