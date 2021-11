¡En plena forma! Captan a la reina Isabel conduciendo tras ser hospitalizada A la reina Isabel II se la ha visto manejando sola a pesar de que a finales de octubre los médicos le aconsejaran guardar reposo a sus 95 años por una indisposición, algo que aceptó a regañadientes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La reina Isabel II manejando La reina Isabel II manejando | Credit: Grosby Group A la reina Isabel II se la visto manejando sola a pesar de que a finales de octubre los médicos le aconsejaran guardar reposo, algo que aceptó a regañadientes. La monarca de 95 años ha sido grabada al volante de un Jaguar verde, con gafas de sol y un pañuelo en la cabeza, algo que llamó la atención de sus seguidores, ya que sus médicos le habían pedido que hiciera reposo y hasta la obligaron a cancelar una visita a Irlanda del Norte. "La reina ha aceptado a regañadientes el consejo médico de guardar reposo durante los próximos días", anunció entonces el palacio de Buckingham en un comunicado. La reina Isabel II manejando La reina Isabel II manejando | Credit: Grosby Group "Su majestad tiene buen ánimo y está decepcionada por no poder visitar Irlanda del Norte, donde tenía previstos una serie de compromisos hoy y mañana", agregó. No obstante, dijeron que sí podía continuar realizando "tareas ligeras". La reina no podrá asistir el 13 de noviembre al Festival del Recuerdo, un homenaje a las fuerzas armadas en Londres y solo podrá realizar algunas "audiencias virtuales" durante este período de descanso. La reina Isabel II manejando La reina Isabel II manejando | Credit: Grosby Group Por el momento se desconoce si la reina tuvo algún problema de salud en los últimos tiempos. A Isabel II se le ordenó el reposo el 20 de octubre, luego de una recepción en el Castillo de Windsor con el primer ministro británico Boris Johnson y con el empresario estadounidense Bill Gates. La reina Isabel II manejando La reina Isabel II manejando | Credit: Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta es la primera vez que a la monarca se le ve manejando sola desde que fuera hospitalizada el pasado para realizarse "exámenes preliminares", según reportó People. En ese mismo hospital fue ingresado su esposo, Felipe de Edimburgo, antes de morir en abril a los 99 años.

