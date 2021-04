Muere amigo y asesor de la reina Isabel II de Inglaterra La monarca británica enfrenta otra difícil pérdida tras la muerte de quien fuera un fiel consejero por más de 25 años. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La reina Isabel II de Inglaterra vive un doble duelo tras enterarse de la muerte de su fiel amigo y asesor, Sir Michael Oswald, el mismo día del funeral de su esposo. Mientras se despedía de su amado príncipe Felipe de Edimburgo, en una capilla del castillo de Windsor, Oswald tomaba su último suspiro a sus 86 años de edad. Oswald habría simpatizado con la reina debido a su gusto por las carreras de caballo, convirtiéndose en un amigo cercano y fiel consejero sobre el tema. En 1970, Oswald se convirtió en mánager del equipo Royal Studs, el cual dirigió por alrededor de 28 años, de acuerdo a People. Además, estuvo al servicio de la familia real por más de cinco décadas. "Él siempre decía que tenía el mejor trabajo que cualquiera pudiese tener, y que durante su carrera simplemente hizo lo que hubiese hecho de haber sido un hombre rico sin necesidad de trabajar", expresó su viuda Lady Angela, al diario Racing Post. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Michael Oswald y Queen Elizabeth II Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images Tanto Oswald como Lady Angela compartieron una relación especial con la reina —siendo la hoy viuda su dama de honor— y acompañaron a la soberana en varias ocasiones. Oswald dedicó gran parte de su vida a las empresas de caballos de la familia y, tras su retiro en el 2002, se convirtió en el asesor de saltos para el equipo de la reina. También ayudó a su única hija, la princesa Anne, a hacer historia como la primera miembro de la familia real en convertirse en una atleta olímpica. Su hija, Zara Tindall, continuó la tradición familiar de montar a caballo y compitió en los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012. Michael Oswald, Queen Elizabeth ll y Prince Philip Credit: Danny Martindale/WireImage La muerte del asesor de la reina se dio a conocer el mismo día en que la familia real británica despedía al príncipe Felipe en una ceremonia planeada por él antes de su fallecimiento. La reina permanecerá de luto en los próximos días, por lo que no se espera que celebre su cumpleaños número 95 este miércoles, 21 de abril.

