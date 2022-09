Revelan la causa de muerte de la reina Isabel II La monarca británica falleció el pasado 8 de septiembre en el castillo de Balmoral, en Escocia. Tenía 96 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fue la monarca británica con el reinado más largo en la historia de la Gran Bretaña y tan solo este año celebrara sus 70 años en el trono. Y este jueves por fin se ha dado a conocer de qué murió Isabel II. Según un comunicado emitido este jueves por los Registros Nacionales de Escocia (NRS) la causa de muerte de la soberana fue su "avanzada edad". La reina falleció "pacíficamente" el 8 de septiembre a las 3:10 p.m., hora local, se afirmó por dicho medio. "El fallecimiento de nuestra adorada madre, Su Majestad, la Reina, es un momento de gran tristeza para mí y los miembros de mi familia", manifestó por medio de un comunicado emitido por el palacio de Buckingham el rey Carlos III, primogénito de la monarca tras su muerte. Reina Isabel II Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El rey Carlos III captado durante el impresionante funeral de Estado de la reina: luto por la reina Isabel II ha terminado Credit: Getty Images El nuevo monarca está causando revuelo a pocos días de asumir su nueva posición en la monarquía. Este fin de semana comenzaron importantes cambios en el ranking de la familia y que afectan directamente a su hijo, el príncipe Harry, y a su mujer, la exactriz Meghan Markle. La Casa Real también ha dado a conoce su nueva imagen en las redes oficiales de la familia y el nuevo escudo real del monarca, que ahora adornará edificios gubernamentales, buzones postales y ciertos documentos oficiales. Ni hablar, ¡es una nueva era!

