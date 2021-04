La reina Isabel II comparte conmovedor mensaje de amor a su esposo tras su muerte La monarca británica le dedicó unas emotivas palabras al que ha sido su compañero en las buenas y las malas por más de 70 años. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Justo cuando se cumplen las 24 horas de la partida del príncipe Felipe de Edimburgo, su mujer, la reina Isabel II ha compartido a modo personal un mensaje de amor para el que ha sido su compañero fiel. Lo hacía en primera persona y a través de sus redes sociales. Unas palabras que demuestran la unión y el respeto que siempre ha reinado en su relación. Junto a una imagen de ambos sonrientes, la reina le dedicaba este escrito. "Sencillamente, él ha sido mi fuerza y mi permanencia todos estos años", arranca esta sentida dedicatoria a su esposo. "Tanto yo como toda su familia, este y muchos otros países, le debemos mucho más de lo que él jamás reclamaría e incluso sabrá", prosigue el mensaje. Unas palabras que denotan el profundo amor que la reina profesa por su marido, quien le ha acompañado fielmente durante más de 70 años en la difícil labor de reinar un país. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Siempre a su sombra, pero a la altura, el duque de Edimburgo se caracterizó por su discreción y entrega absoluta a la corona. Amante de su familia y los suyos, supo estar en un segundo plano sin exigencias, solo lealtad. Un comportamiento que tanto su familia como el pueblo británico ha agradecido en sus múltiples muestras de amor y cariño tras su partida. QEOD.

