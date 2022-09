La reina Isabel II "bajo supervisión médica", los doctores están "preocupados por su salud" El comunicado del palacio de Buckingham pone en conocimiento la conclusión de los doctores sobre el delicado estado de la monarca de 96 años y la necesidad de que esté vigilada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Consternación por el estado de salud de la reina Isabel II de Inglaterra. En un comunicado emitido este jueves por el palacio de Buckingham, se ha puesto en conocimiento público las conclusiones de los médicos de la monarca sobre su actual situación. "Después de una evaluación esta mañana, los doctores de la Reina están preocupados por el estado de salud de Su Majestad y han recomendado que permanezca bajo supervisión médica", dice el escrito. Por el momento, la soberana de 96 años no ha tenido que ser trasladada a ningún centro médico y permanece "cómoda" en Balmoral. Reina Isabel II Reina Isabel II | Credit: (Photo by Max Mumby/Indigo/Getty Images) El pasado martes la reina fue noticia al dar la bienvenida al líder del Partido Conservador Liz Truss en su lugar de retiro en las Tierras Altas de Escocia. También presentó una formal despedida al que ha sido Primer Ministro, Boris Johnson. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su avanzada edad ha requerido que la madre del Príncipe de Gales tenga que ayudarse a caminar con un bastón desde el pasado mes de octubre. Un mes que estuvo marcado por sus problemas de movilidad y una hospitalización durante una noche. En febrero la casa real anunció que se había contagiado de coronavirus pero que tan solo presentaba síntomas leves y que pronto retomaría su agenda. Reina Isabel II Reina Isabel II | Credit: (Photo by Max Mumby/Indigo/Getty Images) Su última aparición pública fue en julio, cuando salió con su hija, la princesa Ana para abrir el nuevo edificio del Hospicio Thames, con 28 camas. Evento en el que interactuó de forma animada con los empleados y voluntarios allí presentes. Según han informado varios medios europeos, familiares de la monarca ya se han desplazado a Balmoral para acompañarla. Entre ellos, la princesa Ana y los príncipes Andrés y Eduardo. Según el HuffPost UK, el duque y la duquesa de Sussex también viajarán al castillo escocés.

