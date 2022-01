La reina Isabel despoja al príncipe Andrés de sus títulos tras demanda de abuso sexual Isabel II le retiró los títulos militares y las responsabilidades como miembro de la familia real a su hijo, el príncipe Andrew, por la demanda en su contra por presunto abuso sexual. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un día después de que un juez se negara a desestimar la demanda de abuso sexual en contra del Príncipe Andrew, el palacio de Buckingham hizo un importante anuncio sobre su estatus como miembro de la realeza británica, reporta PEOPLE. "Con la aprobación y el acuerdo de la Reina, las afiliaciones militares y los patrocinios reales del Duque de York han sido devueltos a la Reina. El duque de York seguirá sin asumir ningún cargo público y defenderá su caso como un ciudadano privado", expresó la familia real en su cuenta oficial en Instagram. Andrew ya no usará el título de "Alteza Real" y tendrá que presentarse en juicio y defender su caso como cualquier otro ciudadano. La mujer que lo demanda es Virginia Giuffre —una de las víctimas del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein— quien asegura que fue obligada a tener relaciones sexuales con el príncipe Andrew cuando ella tenía 17 años. La decisión "fue discutida" a profundidad en el más alto círculo de la familia real británica —encabezado por la Reina Isabel II, el Príncipe Charles y el Príncipe William— confirmó a PEOPLE una fuente de la realeza. Andrew, de 61 años, posiblemente mantendrá su título como Duque de York y no perderá su lugar en la línea de sucesión al trono. Ahora ocupa el noveno lugar, detrás del príncipe Harry y los dos hijos de Meghan Markle. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Reina Isabel Principe Andrés Credit: (Chris Jackson/Getty Images) Giuffre alega que fue víctima de tráfico sexual tras caer en las garras de Jeffrey Epstein, y que fue forzada a tener relaciones sexuales con el príncipe Andrew siendo una menor de edad. Giuffre dijo a PEOPLE que quiere que el príncipe Andrew acepte su responsabilidad por lo que le hizo, y que "los poderosos y ricos" también deben ser castigados por sus malas acciones. Según ella, quiere ser un ejemplo para otras víctimas de abuso sexual, para que rompan el silencio y no vivan con miedo. Principe Andres Reina Isabel II Credit: (Max Mumby/Indigo/Getty Images) En el 2019, después de su entrevista con la BBC sobre sus vínculos con Epstein, el príncipe Andrew anunció que se retiraría indefinidamente de sus actividades públicas y deberes como miembro de la familia real. Queen Elizabeth Prince Andrew Credit: (Samir Hussein/WireImage) El juez Lewis A. Kaplan determinó que el hijo de la Reina Isabel II deberá presentarse en la corte en Nueva York. El juicio se realizará en el otoño, entre septiembre y diciembre del 2022, reporta CNN.

