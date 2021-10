La reina Isabel "guarda reposo" por consejo médico La reina Isabel II, de 95 años, aceptó "a regañadientes" el miércoles el consejo de sus médicos que le pidieron "guardar reposo". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La reina Isabel II, de 95 años, aceptó "a regañadientes" el miércoles el consejo de sus médicos que le pidieron "guardar reposo" durante unos días, obligándola a cancelar una visita a Irlanda del Norte. A pesar de su edad, de la muerte de su marido Felipe en abril y de la pandemia de covid-19, la monarca británica ha seguido asistiendo incansablemente en los últimos meses a actos públicos mientras se prepara para festejar sus 70 años en el trono en 2022. No se sabe que haya tenido ningún problema de salud grave en los últimos años. "La reina ha aceptado a regañadientes el consejo médico de guardar reposo durante los próximos días", anunció el palacio de Buckingham en un breve comunicado. "Su majestad tiene buen ánimo y está decepcionada por no poder visitar Irlanda del Norte, donde tenía previstos una serie de compromisos hoy y mañana", agregó, subrayando que "espera poder visitar en el futuro" la región. La reina Isabel La reina Isabel | Credit: (Photo by Ben Stansall - WPA Pool/Getty Images) Según la agencia de noticias británica PA, Isabel II descansa en el castillo de Windsor, unos 40 km al oeste de Londres, donde había pasado los sucesivos confinamientos, y el consejo de sus médicos no tiene relación con el coronavirus. Está desde hace tiempo vacunada contra el covid-19. Su participación en la COP26, la gran conferencia de la ONU sobre el cambio climático que comienza a principios de noviembre en la ciudad escocesa de Glasgow, no está actualmente en cuestión, según la misma agencia de noticias. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Obligada a abstenerse de expresar cualquier opinión política en público, Isabel II dijo a mediados de octubre que le irritaban los líderes mundiales que "hablan" del cambio climático pero "no actúan", en una conversación privada sobre la COP26 captada por el micrófono de una cámara al margen de un acto oficial.

