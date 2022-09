Los momentos más emotivos del funeral de la reina Isabel II Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería reina Isabel II Credit: (Chris Jackson - WPA Pool/Getty Images) La reina Isabel II falleció a sus 96 años el 8 de septiembre. La monarca inglesa tocó un sinfín de corazones y se convirtió en una figura adorada a nivel mundial. Durante sus nueve décadas de vida, no solo se dedicó a su familia, también a servir a su gente. Mira los momentos más emotivos de su funeral. Empezar galería Profunda tristeza King Charles III, Camilla, Queen Consort, Princess Anne, Queen Elizabeth Funeral Credit: DOMINIC LIPINSKI/POOL/AFP via Getty Images El rey Carlos III, su esposa Camilla, la reina consorte, y la princesa Anne, se sentaron juntos durante el funeral. "Sé que su muerte genera mucha tristeza a muchos de ustedes y comparto con ustedes ese sentimiento de pérdida sin medida", dijo el rey en su primer discurso tras la muerte de su madre. 1 de 17 Ver Todo Anuncio Anuncio La despedida The State Funeral Of Queen Elizabeth II Credit: Christopher Furlong/Getty Images Ver al rey Carlos III y a sus dos hijos, William y Harry, caminando detrás del féretro de la reina Isabel fue muy emotivo. 2 de 17 Ver Todo Familia unida The State Funeral Of Queen Elizabeth II Credit: Phil Noble - WPA Pool/Getty Images Meghan Markle, aquí caminando junto al príncipe Harry, se mostró muy emocionada, secándose las lágrimas durante el funeral. 3 de 17 Ver Todo Anuncio Nuevas generaciones Queen Elizabeth Funeral Credit: Karwai Tang/WireImage El príncipe George, de 9 años, y su hermana, la princesa Charlotte, de 7 años, asistieron al funeral. Su hermano menor, el príncipe Louis, de 4 años, es muy pequeño para procesar la muerte de su bisabuela. 4 de 17 Ver Todo Una inspiración The State Funeral Of Queen Elizabeth II Credit: Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images "Les hablo hoy con sentimientos de profunda tristeza. A lo largo de su vida, su Majestad la reina, mi amada madre, fue una inspiración y un ejemplo para mí y mi familia. La deuda que tenemos con nuestra madre es la mayor que una familia podría llegar a tener, por su amor, cariño, guía y ejemplo", dijo el rey Carlos III en su primer discurso en el palacio de Buckingham. 5 de 17 Ver Todo Reina adorada Queen Elizabeth II funeral Credit: Andrew Milligan/PA Images via Getty Images El príncipe George está comprendiendo ahora cuán importante era su bisabuela, la reina Isabel II, para el mundo, y lo amada que fue. 6 de 17 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Admirada y respetada The State Funeral Of Queen Elizabeth II Credit: Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images "Fue admirada y respetada a nivel mundial. Su dignidad y gracia permanecieron inalterables durante toda su vida y son ahora su legado", escribió el príncipe Harry sobre su abuela. 7 de 17 Ver Todo Recordada con amor Queen Elizabeth Funeral Note King Charles Credit: DANIEL LEAL/POOL/AFP via Getty Images El rey Carlos III escribió una nota para su madre que puso junto a un arreglo floral en su tumba. "En amoroso y devoto recuerdo", expresó. 8 de 17 Ver Todo Llorando su pérdida King Charles III, Prince William - Queen Elizabeth Funeral Credit: Hannah McKay - WPA Pool/Getty Images "El jueves el mundo perdió a una líder extraordinaria, cuyo compromiso con la patria era absoluta. Se dirá mucho sobre el significado de su histórico reinado en los próximos días. Yo, sin embargo, perdí una abuela", expresó el príncipe William en sus redes sociales. "Mientras lloro su pérdida, también me siento increíblemente agradecido. Tuve el beneficio de apreciar su sabiduría y tranquilidad", dijo el príncipe de Gales. "Ella estuvo a mi lado en mis momentos más felices. Y también estuvo a mi lado en los días más tristes de mi vida. Sabía que este día llegaría, pero va a pasar un tiempo antes de que la vida sin Grannie se sienta real", concluyó el hijo mayor de la princesa Diana. 9 de 17 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Un día inolvidable Principe George y Princesa Charlotte Credit: Karwai Tang/WireImage George y su hermana Charlotte se despidieron de su bisabuela. "Mi esposa tuvo durante veinte años su guía y apoyo. Y mis tres hijos pasaron vacaciones con ella y crearon recuerdos que durarán sus vidas enteras", dijo el príncipe William sobre su abuela. 10 de 17 Ver Todo Te extrañamos Queen Elizabeth State Funeral Credit: STEFAN ROUSSEAU/POOL/AFP via Getty Images "Abuelita, aunque esta despedida final nos brinda mucha tristeza, te estaré eternamente agradecido por nuestros primeros encuentros. Desde mis recuerdos de la infancia contigo, hasta conocerte por primera vez como la comandante en jefe, hasta esa primera vez que conociste a mi adorada esposa y abrazaste a tus queridos bisnietos. Atesoro esos momentos compartidos contigo y otros igual de especiales. Ya te extrañamos, no solo nosotros, sino el mundo entero", expresó el príncipe Harry en su carta de despedida. 11 de 17 Ver Todo El pony de la reina The Committal Service For Her Majesty Queen Elizabeth II Credit: Andrew Matthews - WPA Pool/Getty Images Emma, el pony favorito de la reina, fue parte de la ceremonia, y vio llegar el féretro de la reina al castillo Windsor. 12 de 17 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Emociones a flor de piel The Committal Service For Her Majesty Queen Elizabeth II Credit: Jonathan Buckmaster - WPA Pool/Getty Images Empleados de la reina, algunos que trabajaron para ella durante años y se conmovieron hasta las lágrimas, también le dijeron adiós. 13 de 17 Ver Todo Sentido tributo Queen Elizabeth Funeral Credit: CHIP SOMODEVILLA/POOL/AFP via Getty Images Oficiales de la Marina Real rindieron tributo a la reina Isabel II, quien fue su comandante en jefe. 14 de 17 Ver Todo Sus adorados corgis The Committal Service For Her Majesty Queen Elizabeth II Credit: Glyn Kirk - WPA Pool/Getty Images Sus perritos corgis Muick y Sandy —que ahora estarán al cuidado del príncipe Andrew y Sarah Ferguson— estuvieron presentes en el castillo Windsor durante el último adiós a la reina Isabel II. Sus perritos corgis Muick y Sandy —que ahora estarán al cuidado del príncipe Andrew y Sarah Ferguson— estuvieron presentes en el castillo Windsor durante el último adiós a la reina Isabel II. "Los corgis volverán a vivir en Royal Lodge con el duque y la duquesa. Fue la duquesa quien encontró los encontró cuando eran cachorros, y el duque le regaló a Su Majestad", dijo una fuente a PEOPLE sobre los duques de York, Andrew y Sarah. 15 de 17 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Descanse en paz The Committal Service For Her Majesty Queen Elizabeth II Credit: Richard Pohle - WPA Pool/Getty Images La llegada del féretro de la reina Isabel II a la capilla de St Georges dentro del castillo de Windsor fue un momento impresionante. 16 de 17 Ver Todo Un último adiós The State Funeral Of Queen Elizabeth II Credit: Samir Hussein/WireImage Sin duda fue un día triste para la familia de la reina Isabel II, para Inglaterra y para sus seguidores en todo el mundo, pero el legado de la monarca será eterno.

