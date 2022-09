El impresionante funeral de estado de la reina Isabel II tiene un costo millonario De acuerdo a un experto, solo lo que ha costado el dispositivo de seguridad desplegado este lunes en Londres, el costo al erario público británico debería rondar los $7.5 millones. Otros estimados superan esa cifra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que el fallecimiento el pasado 8 de septiembre de la reina Isabel II en el castillo escocés de Balmoral, han sido innumerables los actos y homenajes que se ha sucedido desde ese día y que han culminado con el funeral celebrado este lunes en Londres. Si bien las autoridades no han divulgado el coste del sepelio de la monarca, algunos detalles revelan que promete ser uno de los más caros hasta ahora vistos. Según el New York Post, un exresponsable de la seguridad real, Simon Morgan, aseguró que solo el dispositivo de protección ascenderá a más de $7.5 millones. "La operación de un solo día más costosa en la historia del Reino Unido", apunta . "Esta es la operación policial más grande que jamás haya emprendido la policía del Reino Unido", agregó Morgan en sus declaraciones al rotativo. Funeral de la reina Isabel II Funeral de la reina Isabel II | Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images "Cuando miras los otros eventos que fueron grandes, el mayor fue la boda de los príncipes de Gales en 2011, no se puede comparar con esto", opinó. En esa ocasión, se calculó que el costo del dispositivo de seguridad fue de $7.2 millones. Agencias de inteligencia británicas como Mi5 y Mi6, además de la Policía Metropolitana de Londres, el Servicio Secreto y otras oficinas de inteligencia de todo el mundo, fueron los encargados de proteger a los miembros de casa reales, líderes y dignatarios que han asistido a los servicios fúnebres. Algunos estimados sitúan en $10.1 millones el precio final de todo el operativo, si se tiene como referencia los costos de funerales anteriores de la realeza. Según el The New York Times, el funeral de la Reina Madre en 2002 rozó los $6 millones. Varios informes apuntan que los gastos estimados para el funeral de la princesa Diana en 1997 fueron de $5.5 millones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El funeral de estado de la reina paralizó todo Londres este lunes. De acuerdo con el Departamento de Digital, Cultura, Medios y Deportes de Inglaterra, el hecho de que el rey Carlos III haya declarado el lunes feriado bancario significa una pérdida de $2,600 millones para el Reino Unido. Tras el funeral en la Abadía de Westminster, el féretro de la reina fue trasladado a la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, donde sus restos permanecerán junto a los de su esposo, el príncipe Felipe, sus padres el rey Jorge VI y la reina Isabel, y su hermana, la princesa Margarita.

