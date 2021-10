La reina Isabel tendrá que guardar reposo por al menos dos semanas. Los detalles de su salud La reina Isabel de Inglaterra deberá guardar reposo por al menos dos semanas. Esto informó el Palacio de Buckingham sobre la salud de la monarca de 95 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La reina Isabel II de Inglaterra tendrá que dejar a un lado por un tiempo su ocupada agenda. La monarca de 95 años deberá guardar reposo por al menos dos semanas, informó el palacio de Buckingham hoy viernes. Los doctores han recomendado que su Majestad no se presente a actos oficiales ni eventos sociales por ahora y solo realice "tareas ligeras de oficina". Tendrá que tomar estas medidas para proteger su salud tras ser hospitalizada una noche la semana pasada para realizarse "exámenes preliminares", reportó PEOPLE. Por esta razón lamenta que no podrá asistir el 13 de noviembre al Festival del Recuerdo, un homenaje a las Fuerzas Armadas en Londres. La reina solo podrá realizar algunas "audiencias virtuales" durante este período de descanso. Sin embargo tiene la "firme intención" de asistir al servicio del recuerdo el 14 de noviembre en el Cenotafio en la avenida Whitehall, reporta el diario El Mundo de España. El 12 de octubre fue acompañada por su hija, la princesa Anne, de 71 años, a un servicio del Día de Acción de Gracias en Westminster Abbey, donde se le vio caminando con un bastón por primera vez en público desde el 2003, cuando se estaba recuperando de una cirugía en la rodilla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Reina Isabel Credit: (Samir Hussein/WireImage) Fuentes cercanas aseguran que la monarca mantiene su buen ánimo, aunque tuvo que suspender su asistencia a la cumbre del clima COP26 en Glasgow, Escocia. Reina Isabel Credit: (Jacob King-WPA Pool/Getty Images) En vez de presidir el lunes una ceremonia de recepción de los líderes mundiales en la reunión climática, enviará un mensaje en un discurso grabado en video. Ya la reina canceló recientemente una visita a Irlanda del Norte por recomendación médica y deberá guardar descanso en el castillo de Windsor. La pasada semana asistió al hospital privado King Edward VII en Londres para ser examinada, el mismo hospital donde fue ingresado su esposo, Felipe de Edimburgo, antes de morir a sus 99 años en abril. Aún no se han revelado más detalles sobre la condición médica que la llevó al hospital.

