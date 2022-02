Reina Isabel II cancela reuniones virtuales por síntomas del coronavirus. Los detalles sobre su salud. La Reina Isabel II de Inglaterra sigue batallando con el coronavirus y canceló reuniones virtuales debido a sus síntomas. Mira lo que se ha revelado sobre la salud de la monarca de 95 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La Reina Isabel II sigue luchando contra el coronavirus. La monarca de 95 años aún está "experimentando síntomas similares a los de un catarro", informó el palacio de Buckingham en un comunicado. La reina canceló reuniones virtuales debido a sus síntomas. El palacio de Buckingham añadió que ella sigue trabajando desde el castillo de Windsor, firmando importantes documentos oficiales. Sin embargo no se sintió con fuerzas para realizar estos encuentros virtuales. Una fuente reveló a PEOPLE que sus futuras actividades serán determinadas "día por día", dependiendo de su estado de salud. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Queen Elizabeth Credit: (John Stillwell - WPA Pool/Getty Images) La reina sigue aislada en el castillo de Windsor mientras se recupera. El domingo se dio a conocer que ella había dado positivo al coronavirus y estaba bajo tratamiento médico. Reina Isabel Credit: (Dan Kitwood - WPA Pool /Getty Images) El diagnóstico de la monarca llega después que su hijo, el príncipe Carlos, y su esposa, la duquesa Camila, ambos dieran positivo a Covid-19. La reina se había reunido con su hijo Carlos, de 73 años, el 8 de febrero, dos días antes de ser diagnosticada. Según reportes, la Reina Isabel se vacunó contra el virus y ha estado viviendo en el castillo de Windsor desde que comenzó la pandemia. Todos sus visitantes debían hacerse una prueba de Covid-19 antes de verla, pero aún siguiendo estas precauciones lamentablemente se contagió. Le deseamos una muy pronto recuperación.

