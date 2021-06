¡La reina ya conoció a Lilibet! La recién nacida Lilibet Diana tuvo una reunión muy importante: la presentación con su bisabuela, la reina Isabel. ¿Cómo fue el encuentro? ¡Te lo contamos! Por Leonela Taveras Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A pesar de la pandemia y gracias a la tecnología, la reina Isabel de Inglaterra ya conocíó a la hija recién nacida del príncipe Harry y Meghan Markle. Así lo dio a conocer una fuente anónima a People, la cual reveló que la pareja estaba "muy emocionada y que no podían esperar para compartir" que su hija Lilibet Diana Mountbatten-Windsor ya había llegado a sus vidas tan pronto regresaron a su casa desde el hospital Santa Barbara Cottage, en California. La pequeña, que nació con un peso de 7 libras 7 11 onzas el pasado 4 de junio, hizo historia al convertirse en la primera hija de miembros principales de la familia real en nacer en Estados Unidos. Reina Isabel, Meghan Markle y el príncipe Harry Credit: Photo by Chris Jackson/Getty Images La pareja había compartido con la reina el nombre de la bebé antes de su nacimiento. Lilibet era el apodo de infancia de la monarca y sirvió de inspiración para el príncipe Harry, de 36 años, y su esposa, de 39. El segundo nombre de la pequeña es un tributo a la desaparecida princesa Diana. Otro miembro de la familia que está feliz con la llegada de la pequeña es su hermanito mayor, Archie, quien a pesar de ser aún muy pequeño ya estaba preparado para darle la bienvenida. "Prepararon a Archie hablando mucho sobre el bebé. Sin embargo, es muy pequeño para entender", agrega una fuente. "Sin embargo, es lo suficientemente grande como para que ahora también comience a tener su propia vida. Disfruta de las actividades preescolares y al aire libre. Tendrá un verano divertido", contó una fuente a People. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Meghan y Harry también se están tomando un tiempo libre para concentrarse en su familia", agregó. La revista indica que el niño de 2 años probablemente llamará a su hermana por el apodo de Lili, como sus padres. El apodo tiene un lazo dulce con la madre de Meghan, Doria Ragland, quien cariñosamente le dio ese apodo cuando era una niña en honor a la flor. Kate Middleton y su marido, el príncipe heredero William, felicitaron a la pareja y compartieron una de las más recientes fotos de los duques de Sussex en un amable gesto para reafirmar su cercanía a través de las redes sociales. "Estamos felices con la noticia de la llegada de baby Lili. Felicidades Harry, Meghan y Archie".

