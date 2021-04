Buckingham publica foto de la reina sonriente en el primer cumpleaños sin su marido La monarca británica cumple 95 años en medio de un período de duelo por el reciente fallecimiento de su marido, el Felipe Felipe. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El palacio de Buckingham compartió este miércoles una foto de una sonriente reina Isabel II para marcar su cumpleaños número 95, el primero sin su marido, el príncipe Felipe. "La reina nació a las 2:40 a.m. del 21 de abril de 1926 en el 17 de Bruton Street [en el barrio] de Mayfair, Londres", reza el post. "Ella fue la primera hija del Duque y la Duquesa de York, quien posteriormente se convirtieron en el rey George VI y la reina Isabel". "Su Majestad permanece en el castillo de Windsor, durante un periodo de luto real por la muerte del Duque de Edimburgo", se especificó para indicar cómo pasará el día la soberana. Posteriormente apareció un segundo mensaje con las primeras palabras de la reina desde que se llevó a cabo el funeral real de su marido. "He recibido hoy, en ocasión a mi 95to cumpleaños, muchos mensajes de buenos deseos, los cuales aprecio mucho", dice el mensaje de la monarca británica. "Mientras nuestra familia se encuentra en un periodo de gran tristeza, ha sido un gran consuelo para todos nosotros el ver y escuchar los tributos que se le han rendido a mi marido de parte de aquellos en el Reino Unido, la Commonwealth y alrededor del mundo". Al mal tiempo, buena cara: Buckingham publica foto de la reina Isabel II sonriente en su primer cumpleaños sin su marido, el príncipe Felipe: reina Isabel II celebra su primer cumpleanos sin su marido Credit: IG/The Royal Family SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reina Isabel y Philip Mountbatten se comprometieron en matrimonio en julio de 1947. Sus bodas reales tuvieron lugar el 20 de noviembre de ese mismo año en la Abadía de Westminster. En 2017 la reina y el duque de Edimburgo se convirtieron en la primera pareja real en celebrar un aniversario de bodas de platino por sus 70 años de matrimonio.

