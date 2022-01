La reina Isabel II envía una carta a niñita que se disfrazó como ella en Halloween, ¿qué le mandó decir? La familia de Jalayne Sutherland, de 1 año, se llevó la sorpresa de su vida al recibir una carta proveniente de la mismísima reina Isabel II, ¿qué decía? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jalayne Sutherland y Queen Elizabeth Credit: Facebook; Jane Barlow - Pool/Getty Images La familia de Jalayne Sutherland, una niñita de solo un año de edad y residente en Ohio, se llevó la sorpresa de su vida al recibir una carta enviada en nombre de Su Majestad, la reina Isabel II y dirigida a la menor luego de que ésta se disfrazara como la monarca inglesa para Halloween. El Día de Brujas, la adorable nenita se vistió con una peluca, sombrero y abrigo a juego en un tono azul pastel graciosamente adornado con flores, collar de perlas, guantes blancos y bolso capitonado al estilo que usa la monarca de 95 años. Además, la nena iba acompañada de dos preciosos perros corgi, la raza predilecta de Su Majestad. El resultado fue tan adorable que Katelyn Jalayne Sutherland, la madre de la niña, tomó una foto de su hija y se la mandó a la reina con una carta. Para sus sorpresa, el mensaje no solo llegó a manos de la reina, sino que ésta decidió darle las gracias a su pequeña admiradora con un emotivo mensaje. "Son los deseos de la reina que yo les escriba para agradecerles por su carta y por la foto que adjuntaron tan atentamente", expresó su majestad por medio de la misiva elaborada por Mary Morrison, dama de compañía de la reina, según informó el programa Today (NBC). "Su Majestad piensa que fue muy amable de su parte el que le escribieran y a la Reina le complace el ver la fotografía de su hijita Jalayne con ese atuendo espléndido". Katelyn Jalayne Sutherland Credit: Facebook: Katelyn Jalayne Sutherland El programa Today compartió imágenes de la pequeña Jalayne caminando calabaza en mano para pedir dulces en Halloween pasado. En el video también se observa a la pequeña agarrando con fuerza y orgullo el mensaje que le envió la reina Isabel II con papelería oficial del Castillo de Windsor: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Su Majestad espera que hayan tenido una feliz Navidad y aquí adjunto un poco de información de las Mascotas Reales que creo que a Jalayne le gustaría tener". ¡Qué suerte!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La reina Isabel II envía una carta a niñita que se disfrazó como ella en Halloween, ¿qué le mandó decir?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.