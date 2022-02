Conoce la razón por la que la reina Isabel le dio su bendición a la "reina Camilla" El historiador real Robert Lacey dijo que la reina Isabel "reconocía su propia mortalidad y miraba hacia el futuro". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Camilla, Duchess of Cornwall and Queen Elizabeth II Camilla, Duchess of Cornwall and Queen Elizabeth II | Credit: Photo by Chris Radburn - WPA Pool/Getty Images La reina Isabel está "mirando hacia el futuro" al compartir su deseo de que Camilla, duquesa de Cornualles, sea conocida como reina consorte cuando el príncipe Carlos asuma el trono. En un mensaje difundido en vísperas del 70 aniversario de su coronación como monarca, la Reina, de 95 años, dijo que "cuando, en la plenitud de los tiempos, mi hijo Carlos se convierta en Rey, sé que le darán a él y a su esposa Camilla el mismo apoyo que me ha brindado [a mí]; y es mi sincero deseo que, cuando llegue ese momento, Camilla sea conocida como reina consorte mientras continúa con su propio servicio leal". El historiador real Robert Lacey le dijo a PEOPLE: "En el mensaje, [la Reina] reconocía su propia mortalidad y miraba hacia el futuro. Mientras pensaba en su padre, Jorge VI, también habría pensado en su madre y la importancia que tenía como compañera para él". Lacey también se refirió a la muerte en abril del esposo de la reina, el príncipe Felipe, quien falleció a los 99 años luego de 73 años de matrimonio."Y luego, por supuesto, con la muerte del príncipe Felipe, [Isabel] está considerando los sacrificios y las dificultades de ser una consorte". Las pistas de que la Reina querría que Camilla fuera conocida como Reina Consorte se han sumado en los últimos años. En 2016, la Reina nombró a la esposa del Príncipe Carlos miembro de su Consejo Privado y Camilla fue nombrada miembro de la Orden de la Jarretera a fines del año pasado. La Orden de la Jarretera fue fundada por Eduardo III en 1348 y es la orden de caballería más importante en el sistema de honor británico. Prince Charles, Prince of Wales, Camilla, Duchess of Cornwall and Queen Elizabeth II Prince Charles, Prince of Wales, Camilla, Duchess of Cornwall and Queen Elizabeth II | Credit: Photo by Max Mumby/Indigo/Getty Images "Este era la gran interrogante que quedaba y ahora se resolvió, y cualquier consentimiento del Primer Ministro de turno para el título es una formalidad", dice Lacey. Y agrega: "Algunas personas podrían haber pensado que miraría hacia atrás en su reinado con este mensaje, pero de hecho estaba mirando hacia adelante de una manera positiva". El título había estado en duda durante mucho tiempo. Cuando Camilla se casó con el Príncipe Carlos en 2005, se dijo que sería conocida como Princesa Consorte cuando llegara el momento de que Carlos asumiera el trono. Sin embargo, la intervención de la Reina ahora indica que Camila será coronada junto a su esposo. El Príncipe Carlos, de 73 años, dijo en un comunicado que celebraba el Jubileo de Platino de la Reina el domingo: "Estamos profundamente conscientes del honor que representa el deseo de mi madre. Mientras buscamos juntos servir y apoyar a Su Majestad y a la gente de nuestras comunidades, mi querida esposa ha sido mi firme apoyo en todo momento". Queen Elizabeth II and Camilla, Duchess of Cornwall Queen Elizabeth II and Camilla, Duchess of Cornwall | Credit: Photo by Chris Jackson/Getty Images El portavoz de Charles le dijo a PEOPLE el sábado por la noche que la pareja estaba "conmovida y honrada" por la declaración de la Reina. La reina Isabel asistió a un evento en Sandringham House con representantes de grupos comunitarios locales para marcar el inicio de su Jubileo de Platino el sábado. La Reina "estaba brillante y de buen humor. Su sentido del humor estaba presente y tuvimos una buena charla", dijo a PEOPLE Yvonne Browne, vicepresidenta y presidenta del Instituto de Mujeres de Sandringham. El fin de semana también marcó el aniversario de la muerte de su padre, el rey Jorge VI, hace 70 años."Es un fin de semana agridulce para ella. Cualquiera que haya perdido a uno de sus padres sabe lo que se siente y luego, de repente, pasó de ser una princesa un día a convertirse en reina", agrega Browne. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Y en el último año, perdió a Su Alteza Real el Príncipe Felipe. Pero ciertamente no estaba deprimida ayer, estaba en una forma brillante y nos complació verla luciendo tan bien".

