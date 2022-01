La reina Isabel y los 50 famosos que morirían en 2022, según The DeathList Es la lista del famoso portal británico The DeathList es una en la que nadie quiere estar, y que el año pasado "predijo" la muerte del príncipe Felipe. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Reina Isabel IIAscot Champions Day Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images Cada vez se hace más famosa la lista que cada año publica el portal The DeathList y que nombra a cincuenta famosos que, según el sitio web, tendrán altas probabilidades de morir durante los próximos 12 meses. "Ser lo suficientemente famosos como para que su muerte sea informada por los medios de comunicación de Reino Unido", es el requisito que tiene en cuenta el comité para crear dicho listado. Otro de los requisitos es que solo 25 candidatos pueden reaparecer en la lista por año consecutivo. Para 2021, The DeathList acertó en 12 de los 50 famosos que propuso. En la lista estuvo el Capitán Tom Moore, el boxeador estadounidense Leon Spinks, el comentarista deportivo Murray Walker, el príncipe Felipe, el futbolista Jimmy Greaves, entre otras celebridades que perdieron la vida durante el año pasado. Este año, la Reina Isabel II hace su cuarta aparición. En el 2021, la monarca estuvo en la posición número 25, este año sube a la número 12. En la primera posición de este año se encuentra el actor Dick van Dyke, de 97 años. Es la séptima vez que su nombre es tenido en cuenta. Otro de los nombres que llama la atención es el de Henry Kissinger, exsecretario de Estado de Estados Unidos, quien aparece en la lista por décima vez y pasa de estar en la posición número 13 a la segunda de este año. En el tercero, cuarto y quinto lugar se encuentra la actriz Angela Lansbury, el actor y presentador Bob Barker y el economista Alan Greenspan, expresidente del Sistema de la Reserva Federal de EE. UU., respectivamente. Otros nombres que llaman la atención en la lista son el del expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter, en el puesto nueve; el futbolista Pelé, en el número 41; el exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi, en el lugar 44, y el millonario asesino Robert Durst, en el puesto 36. The DeathList rompió con todas las expectativas en 2020, cuando "adivinaron" la muerte de 20 personas que estaban en su lista. "Solo dos de ellas están directamente relacionadas con Covid-19", aseguró el portal en su sitio web. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La lista resulta ser bastante indiscreta para muchos. Es preciso señalar que los nombres de la lista son solo una "predicción" del portal y más de uno de los famosos ha presentado problemas de salud o tienen una edad avanzada, razón por la cual pueden estar dentro de la enumeración.

