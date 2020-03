La reina de España debe permanecer en cuarentena tras hacerse el test de coronavirus Letizia se ha sometido a la prueba del virus después de que estuviera en contacto con una política española que ha dado positivo en las pruebas. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El coronavirus sigue propagándose y llega hasta las altas esferas. Después de comunicarse en España que la ministra de Igualdad, Irene Montero, había dado positivo, todos los ojos se posaron en la reina Letizia. La soberana española había estado con ella pocos días antes de ser anunciada la noticia y por lo tanto a ella y a su esposo, el rey Felipe VI se les realizó este jueves el test para determinar si habían sido contagiados. El resultado en ambos casos ha salido negativo pero como el virus no da la cara hasta pasado un tiempo, la monarca tendrá que estar en cuarentena para evitar males mayores. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre otras medidas, Letizia no acudirá a ninguna actividad, cancelará todo compromiso y se tomará la temperatura a través de controles periódicos tal y como se ha informado desde la Casa Real. El pasado 6 de marzo ella y la política infectada asistían juntas a un encuentro sobre la igualdad de la mujer en el que además de compartir espacio y cercanía, también se besaron y mantuvieron contacto físico. Con la confirmación de que Montero padecía Coronavirus, la reina y su esposo se pusieron en manos de profesionales para hacerse las pruebas y seguir todos los protocolos de seguridad. No es la primera vez que el matrimonio ve de cerca esta enfermedad. Hace unos días también se anunciaba que un compañero de colegio de sus hijas Sofía y Leonor había dado positivo. Aún así, ambas acudieron con normalidad a sus clases, eso sí, siguiendo todas las indicaciones de la escuela y de la Consejería de Educación. Advertisement

