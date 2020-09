Reik comparte su orgullo hispano: “Es un buen momento para ser latino” Los integrantes de Reik se sumaron a la celebración del Mes de la Herencia Hispana y nos compartieron en exclusiva sus razones de sentirse orgullosos de ser latinos. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando se habla de las agrupaciones latinas más influyentes en el mundo del entretenimiento, sin duda alguna se debe mencionar el nombre de Reik, ya que con su música han logrado cautivar a millones de seguidores en Estados Unidos. Aprovechando la celebración del Mes de la Herencia Hispana, hablamos con los integrantes de la afamada agrupación mexicana sobre lo que significa para ellos ser parte de una comunidad latina que día tras día sigue demostrando lo importante que es para el país. “Algo que me enorgullece de ser latino es la manera de siempre hacer las cosas funcionar. Muchos países de Latinoamérica han pasado por situaciones difíciles, pero aún así las sabemos resolver. Sabemos aprovechar los recursos que tenemos en la mano para poder salir adelante, para poder hacer una vida funcional y feliz; porque el pueblo latino es súper cálido, súper amoroso, súper fiestero, súper alegre”, nos compartió “Bibi” Marín. Image zoom Reik Denise Truscello/WireImage Aunque el éxito de la banda autora de éxitos como “Ya me enteré”, “Inolvidable” o “Yo quisiera” se extiende alrededor del planeta, el hecho de ser una de las agrupaciones favoritas por los latinos en Estados Unidos tiene un significado especial para los integrantes de Reik. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Estados Unidos tiene algo extra porque es una mezcla de personas de todos los países en un mismo lugar, es un país multicultural. Me da gusto y orgullo que seamos de los grupos que la comunidad latina prefiere. Se siente muy lindo, se agradece un montón”, nos dijo Jesús Navarro. A diferencia de décadas atrás, en la actualidad son muchas las estrellas latinas que tienen la posibilidad de brillar en la difícil industria del entretenimiento estadounidense y según Jesús, esto ha permitido que puertas y oportunidades que antes parecían intocables ahora estén abiertas para los miembros de la comunidad hispana. “Es un buen momento para ser latino”, añadió el cantante de Reik. Image zoom Reik Emma McIntyre/Getty Images for Spotify Hoy más que nunca, la comunidad hispana se ha transformado en un pilar cultural, social y económico de Estados Unidos y para los integrantes del trío mexicano, este es un momento crítico en el que la unidad y la solidaridad deben primar en nuestro diario vivir. “Algo que debemos hacer para seguir empoderándonos es seguir creciendo como familia, discriminarnos menos, apoyarnos más a pesar de las diferentes preferencias en lo que sea. Creo que es algo que ha hecho muy bien la música latina, por eso ha crecido tanto la música latina en el mundo, porque en vez de hacernos a un lado y tratar de no apoyarnos hemos crecido juntos como familia y creo que si seguimos haciendo eso como latinos en cualquier área, seguiremos creciendo y haciéndonos notar mucho más”, añadió por su parte Julio Ramírez. Image zoom Reik Lester Cohen/WireImage A través de sus redes sociales, Reik ha construido una plataforma en la que a diario puede comunicarse con sus más de 22 millones de seguidores en Facebook, Instagram y Twitter; por lo que quisimos saber cómo usan esta influencia para dejar una huella positiva en todos aquellos fans que los ven como un ejemplo a seguir. “Sé que hay un sentimiento y una sensación de pertenencia muy padre cuando los hispanos en Estados Unidos se dan cuenta, en este caso específicamente, del movimiento musical (latino), me parece genial y me parece un gran ejemplo sin necesariamente tratar de serlo. Creo que no es responsabilidad de los artistas educar a nadie, pero con el tipo de personas que somos, las cosas que hacemos y las cosas que decimos es suficiente para que la gente que nos ve, que nos percibe y que nos sigue pueda usarlo como inspiración, no tanto como como modelo a seguir”, compartió “Bibi”.

