Regulo Caro está de luto por la muerte de un ser muy querido En medio de la preparación de una sorpresa musical para sus seguidores, el cantante Regulo Caro se tuvo que despedir de una persona importante que influenció mucho su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Regulo Caro pidió insistentemente la semana pasada oraciones a sus seguidores por la salud de una de las mujeres más importantes de su vida: su abuela Natividad López. "Les pido que me apoyen con una oración y todas las buenas vibras para que mi abuelita se recupere", suplicó junto a una imagen con la matriarca en su cuenta de Instagram. "Está muy malita de salud. Siempre he sido creyente en las buenas oraciones y la bonita energía que podemos transmitir con tan solo pensarlo". Desafortunadamente, la abuela no pudo superar los problemas de salud que padecía y tres días después, el intérprete de música regional mexicana anunció la triste noticia de su fallecimiento. "Mi Ma Tivita 'Natividad López', ya puede descansar. Allá nos vemos más adelante. Una señora muy culta, sabia y de buen corazón siempre. Amante de la lectura y dadora de buenos consejos. Así la recordaré Ma Tivita", informó junto a una serie de imágenes de la señora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Regulo Caro Regulo Caro | Credit: Regulo Caro/Instagram La muerte de la abuela se da en medio de la preparación del nuevo disco de corridos del cantante, en el que incluye el tema 'Expiación de culpas', con el que asegura que la música le sirve como terapia. "La música es terapia cuando quieres sacar una emoción", expresó en sus redes sociales. Regulo Caro Regulo Caro | Credit: Regulo Caro/Instagram Tras la triste pérdida de su ser querido, Regulo se apoya en su familia, así como en su trabajo, ya que prepara un magno concierto el próximo 12 de noviembre en Guadalajara, Jalisco, México.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Regulo Caro está de luto por la muerte de un ser muy querido

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.