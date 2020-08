Consejos para que tus hijos estén listos y emocionados por el comienzo de clases Ya sea que tus hijos regresen al salón de clases o solo se instalen en la mesa del comedor, aquí van algunos consejos para que los niños estén listos y entusiasmados por volver a la escuela. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Getty Images Parece que el verano terminó antes de que siquiera empezara y ahora llegó ese momento otra vez. Ya sea que tus hijos regresen al salón de clases o solo se instalen en la mesa del comedor, aquí van algunos consejos para que los niños estén listos y entusiasmados por volver a la escuela. Y si estás por empezar la universidad, ¡estos consejos también son para ti! Prepárate con las compras de regreso a clases Las compras del principio del año escolar nos permiten empezar de nuevo mientras nos convencemos frente a los nuevos materiales escolares de que este será el año en que por fin tendremos todo organizado. Este año, podrás ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo haciendo tus compras por internet. Puedes encontrar todo lo que necesitas desde pizarras y materiales escolares, hasta todo lo necesario para tu nueva habitación en la universidad. Puede parecer innecesario comprar nuevos lápices portaminas para las clases virtuales cuando simplemente puedes usar los que tienes en tu cajón, pero hay algo emocionante en abrir un nuevo paquete de bolígrafos la noche anterior al primer día de clases. Tal vez sea un efecto placebo, pero los útiles nuevos pueden hacer que (sorprendentemente) todos nos emocionemos por los largos días de escuela. También puedes personalizar tus cuadernos y carpetas con stickers y arte, lo que sea que los haga más emocionantes a la hora de sacarlos del cajón o la mochila. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Invierte en tecnología La cuarentena amplió nuestra creatividad y capacidad de adaptación. Ya sea con clases de ejercicio por Zoom o usar Audible en vez de la biblioteca, la tecnología nos ha brindado espacios de los que necesitamos. La primavera pasada las clases virtuales nos tomaron por sorpresa pero ahora tenemos otra oportunidad. A continuación algunos productos que podrían facilitarte un poco la vida ¡sin importar desde dónde te conectes! Auriculares para niños o auriculares inalámbricos para adultos Compartir los espacios en el hogar o en el dormitorio de la universidad puede ser complicado, por eso unos buenos auriculares son cruciales para una concentración máxima. La nueva tableta Fire para niños de Amazon es una herramienta educativa y recreativa con acceso a más de 20.000 juegos, videos, libros de Audible y contenido de PBS Kids, Nickelodeon, Disney y más. Ahora que las bibliotecas están cerradas y no todas las librerías locales están disponibles como de costumbre, los Kindles son más convenientes que nunca. Puedes descargar de inmediato los libros escolares o de lectura asignada. La pantalla sin brillo ayuda a la vista después de estar horas frente a ella. ¿Viajarás en auto a la universidad? Lleva a Alexa contigo para mantenerte conectado y con las manos libres mientras empiezas tu nueva aventura, agrega recordatorios o crea listas para recordar esas ideas cuando llegues a tu destino. ¿Viajas con tu familia o quieres pulir tu español? Puedes usarlo en español o en modo multilingüe para que todos puedan controlar la lista de reproducción. Prepárate para brillar Aunque no haya una pasarela hasta los casilleros el primer día de clases, los niños todavía pueden sentirse parte de la experiencia escolar e inspirados con uno o dos atuendos nuevos. No quiere decir que deban decirle adiós a sus pijamas y sudaderas, pero usar ropa que los haga sentirse bien los ayudará a empezar el día con confianza. Image zoom Personaliza tu espacio de aprendizaje La primavera pasada es probable que estuviste demasiado concentrado en conseguir papel higiénico como para enfocarte en mejorar el espacio de aprendizaje en casa. Ahora que cada vez más escuelas empiezan a utilizar salones de clases virtuales, es importante crear un espacio que ayude al aprendizaje. Aunque no tiene nada de malo usar la mesa de tu comedor cuando el espacio es limitado, puedes comprar mesas pequeñas y fáciles de ensamblar. Las clases a distancia pueden ser desafiantes, pero puedes modificar la experiencia decorando las áreas de escritorio con detalles como marcos para fotos y figuras en miniatura. También es un modo de apoyar a los pequeños negocios. Los estudios sobre la interacción de las personas con los espacios verdes demuestran que los niños que no tienen acceso a espacios verdes son más propensos a sufrir de fatiga mental. Si tienes un patio o balcón, puedes intentar que se tomen algunas clases al aire libre siempre y cuando sea seguro hacerlo. De ser posible, instala el escritorio cerca de una ventana para que haya mucha luz natural durante el día escolar. Consigue bocadillos Aprender y estar en casa todo el día hace que todos tengan hambre. Por eso es importante que te asegures de tener todos tus bocadillos escolares favoritos.

