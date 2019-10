Gran preocupación ocasionó el anuncio del retiro laboral de Fernando del Solar a causa de problemas de salud. El conductor libró por mucho tiempo una fuerte batalla contra el cáncer, por lo cual, se temía que esta enfermedad era la causa de su decisión de renunciar; sin embargo, fue el propio conductor del programa matutino de televisión Venga la Alegría, quien explicó lo ocurrido.

"Hace siete meses me vinieron a buscar para regresar a TV Azteca. Era como un sueño hecho realidad, durante cinco años había estado esperando regresar a Azteca y hace unas cuantas semanas he empezado como a bajar y bajar de peso y no entendía por qué", explicó del Solar en Venga la Alegría. "Estoy teniendo un problemita, que mi hígado no está absorbiendo los nutrientes, y por eso estoy bajando y bajando de peso".

El presentador fue enfático en advertir que este padecimiento no estaba relacionado con el cáncer que padeció u otro mal del tipo; incluso se sinceró al asegurar que "no les voy a mentir que estaba muy asustado"

"Gracias a Dios, toco madera, no hay nada que ver con aquello [cáncer], y lo quiero dejar claramente, no hay recaída, no hay absolutamente nada, precisamente para que la familia, los amigos, nadie se preocupe", reveló. "Los doctores me dijeron: ‘Fer, tienes que bajarle un poco a la carga de trabajo, tienes que comer a tus horas, tienes que alimentarte muy estrictamente, llevar un tratamiento y esto se recupera, no hay ningún problema'".

Fernando del Solar se despidió y, al mismo tiempo, agradeció al público, sus compañeros y staff por los meses que compartieron juntos. Espera regresar en breve a las pantallas de televisión.