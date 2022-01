Regresa el conflicto y Gala Montes le responde a Bárbara de Regil: "No te tengo envidia" El conflicto entre Gala Montes y Bárbara de Regil que inició en noviembre del 2021, regresó al ojo público ¿qué sucedió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En noviembre de 2021, Bárbara de Regil y Gala Montes se enfrentaron en redes sociales. Todo comenzó cuando la protagonista de la teleserie Rosario Tijeras anunció que había muerto su perrita por envenenamiento; entonces, su colega la criticó ante su falta de cuidado. Se desató una polémica que la protagonista del melodrama Dibujando tu amor decidió cerrar y no hablar más del tema. Sin embargo, el tema regresó al ojo público cuando la también entrenadora fue cuestionada al respecto en el programa mexicano de TV Azteca, Ventaneando. Si bien no lo dijo directamente, De Regil aceptó la sugerencia de los conductores de la emisión de que se trataba de un asunto de "envidia". Ahora, Montes decidió responder a estos señalamientos imitando a "Niurka para que esto sea más divertido" y habló con acento cubano. "Resulta gente que en 2021 se quedó toda la mierda, pero que esta gente quiere traer esa mierda al 2022", advirtió en un video que subió a sus historias en Instagram. "Cuando hablen de mí lávense la boca", agregó. "Envidioso tú; envidiosos todos ustedes que tienen que hablar mal de mí para tener Rating en su programa. Mi ma, no te tengo envidia, oíste. Tengo 21 años, todavía produzco colágeno, vitamina E ¿qué te voy a tener envidia? Esto se trata del perro". Gala Montes y Barbara de Regil Credit: Mezcalent.com; Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz que estuvo en la botarga de Gitana en el reality ¿Quién es la máscara?, también dejó un mensaje para su colega. "Confirmo que la personas que se dice zen y buena vibra y que te mandan "amor" es la más tóxica. Y no me hagas hablar más vende patrias", escribió en uno de los clips del largo video. Hasta el momento, Bárbara de Regil no se ha pronunciado sobre los comentarios de Gala Montes.

