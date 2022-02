Exclusiva: Regina Pavón habla de su lucha con importante enfermedad La actriz mexicana Regina Pavón busca ayudar a otras personas con el mismo padecimiento que ella tiene desde hace varios años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Actualmente, ha tomado fuerza la importancia de la salud mental. Diversos famosos han hecho públicos algunos afectaciones emocionales que se han traducido en otros padecimientos con el fin de apoyar a otras personas, que como ellos, viven una condición de este tipo. Tal es el caso de Regina Pavón, quien ha revelado que durante mucho tiempo ha tenido que luchar con el trastorno de ansiedad. "Sufro de ansiedad desde hace muchos años y estoy con tratamiento. Ahora, estoy mucho mejor", reveló a People en Español. "Al padecer ansiedad y dedicarme a un trabajo que me demanda mucho estrés, porque aunque no me estrese nadie y lo haga sola, si soy demasiado controladora con que todo salga bien cuando estoy trabajando. Y si algo no sale bien, eso me rompe todo, la cabeza"; agregó. "Es algo en lo que trabajo todos los días para no estresarme, para poder estar bien con mi salud mental y estar tranquila". Como una persona con que lidia con esta afección, la actriz mexicana considera fundamental que los programas de ficción presenten temas relaciones porque sirven de ejemplo y evitan la confusión en quienes sufren un padecimiento igual o similar. "Para mí hubiera sido increíble crecer en mi infancia y adolescencia con unos referentes en la televisión que me hicieran sentir que eso era una enfermedad. Que la ansiedad y sentirte mal no es normal. Qué hay mucha gente que está pasando por lo mismo que yo y no estoy loca y no estoy sola", confesó. Regina Pavón Credit: Cortesía de Book Agency SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Considero que es muy importante tocar temas que en la actualidad, a lo mejor, pueden ser mucho menos tabú", advirtió. "Quienes tenemos gente que nos escucha y le gusta leer lo que queremos decir, tenemos la responsabilidad de hablar de esos temas, y más, cuando tú lo estás viviendo. Es una oportunidad para que las nuevas generaciones crezcan con esos referentes en pantalla, para que la salud mental sea cada vez menos un tabú y la gente entienda que tiene que cuidar de su cabeza, igual que de su físico". "Algo con lo que sueño es poder tener siempre esta tranquilidad para poder hacer lo que me gusta", Regina Pavón Regina Pavón Credit: Cortesía de Book Agency Regina Pavón, a quien, a partir de este 2 de febrero de 2022, podrás verla en la segunda temporada de Oscuro deseo por Netflix, asegura que la mayoría de los seres humanos "estamos en la búsqueda personal de la paz y tranquilidad"; así que todos los días trabaja por su bienestar, al tiempo que desarrolla sus nuevos proyectos profesionales y disfruta de ser responsable de tres gatitos. "Algo con lo que sueño es tener siempre esta tranquilidad para poder hacer lo que me gusta", concluyó.

