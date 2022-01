Hijo de la primera actriz Regina King muere tras suicidarse a los 26 años Ian Alexander Jr., el único hijo de la actriz, era un joven brillante dedicado a la música y con un futuro prometedor. "Nuestra familia está devastada". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado miércoles, el joven Ian Alexander Jr. y su familia, especialmente su madre Regina King, celebraban su 26 cumpleaños, una nueva etapa llena de infinitas posibilidades y proyectos personales y profesionales. Sin embargo, el joven fallecía días después tras cometer suicidio, tal y como informa nuestra revista hermana PEOPLE. El comunicado oficial de la familia confirma el fallecimiento del Dj, único hijo de la intérprete. "Nuestra familia está devastada al nivel más profundo tras la pérdida de Ian", expresó King en este escrito oficial para la revista. "Es una luz tan brillante que se preocupó profundamente por la felicidad de los demás. Nuestra familia pide respeto y consideración durante este momento tan privado. Gracias", concluye. Regina King y su hijo Ian Alexander Jr. Regina King y su hijo Ian Alexander Jr. | Credit: (Photo by Emma McIntyre/Getty Images for LACMA) Regina King y su hijo Ian Alexander Jr. Regina King y su hijo Ian Alexander Jr. | Credit: (Photo by Kevin Mazur/AMA2019/Getty Images for dcp) Como para toda madre, Ian era la luz de los ojos de Regina, quien lo tuvo con su exmarido, el productor Ian Alexander Sr.. El joven había heredado la pasión de su padre por la música siguiendo sus pasos profesionales. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN El amor entre madre e hijo era sumamente especial. Acudían juntos a eventos y premios como acompañantes perfectos y ambos sentían un gran orgullo del trabajo del otro. Con motivo del 50 cumpleaños de su progenitora el año pasado, el joven le hizo una auténtica declaración de amor y respeto. "Tenerte como mi madre es el mayor regalo que podría recibir. Ser lo que tú eres y siempre tener el tiempo para estar ahí, amar y apoyarme incondicionalmente es algo digno de admirar. El universo de Marvel no se puede comparar contigo, ¡eres mi superhéroe!", le escribió. Una felicidad de madre e hijo que se ha visto impactada con este triste desenlace. Descanse en Paz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hijo de la primera actriz Regina King muere tras suicidarse a los 26 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.