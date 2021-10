Regina Castro cumplirá 16 años y es una copia de su mamá Angélica Rivera Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Regina Castro Credit: Regina Castro/Instagram Este 27 de octubre la menor de las hijas de ´Ang´élica Rivera cumplirá los 16 años. Regina Castro ya va dejando de ser esa niña para convertirse en una mujer que cada día se parece más a la actriz de Destilando amor. Empezar galería Muy apegada a su mami Desde pequeña, Regina ha sido muy apegada a su mamá. En una ocasión escribió en Instagram al postear una foto de ambas juntas: "Tú me haces sentir que puedo volar". 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio No menos cariñosa con su papá Pero Regina no solo es apegada a su mamá, también se conoce que la joven es muy mimada por su padre, el productor de telenovelas José Alberto El Güero Castro, de quien la actriz se divorció en 2008 luego de muchos años juntos. 2 de 6 Ver Todo Hermanas Regina es muy cercana a sus otras dos hermanas, Sofía y Fernanda, también hijas de Rivera y Castro. En varias ocasiones se les ha visto vacacionando y dándose muchas muestras de cariño. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Un impresionante cambio Pero lo que ha llamado la atención de muchas personas es el impresionante cambio físico de Regina en los últimos tiempos. También se puede ver en ella las marcas de un estilo muy personal. 4 de 6 Ver Todo Muy parecida a Angélica Otros se han fijado en que la joven tiene un gran parecido con su mamá. Desde el pelo con mechas rubias hasta el cuerpazo que hoy presume, nos hacen pensar en la intérprete de la Gaviota. 5 de 6 Ver Todo En forma Los seguidores de Instagram no han podido dejar de asombrarse en su última foto, en la que aparece en traje de baño. "Muy bella igual que tu mami", "tú eres más que perfecta", "ya luces como protagonista de telenovelas", dijeron en los comentarios. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Regina Castro cumplirá 16 años y es una copia de su mamá Angélica Rivera

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.