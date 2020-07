Regina Blandón se enfrenta a críticas tras apoyar la liberta de abortar El apoyo de la actriz Regina Blandón al derecho de las mujeres en México al aborto le valió las críticas de algunos de sus seguidores, pero también el apoyo de sus colegas. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz Regina Blandón se manifestó a favor del derecho al aborto de la mujer en México, lo que le valió las enfurecidas críticas de algunos de sus seguidores y el aplauso de otros. En su cuenta de Instagram, Blandón se mostró a favor del amparo de la Suprema Corte en México que permite a las mujeres embarazadas acceder a un aborto legalmente más allá del plazo determinado médicamente si el embarazo se debe a una violación, dependiendo del estado de salud de la futura madre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “El debate no es: aborto o no aborto. Es: aborto legal o aborto clandestino”, escribió la actriz en sus redes sociales, junto a una fotografía portando un pañuelo verde de la campaña en favor al derecho de abortar. “Es una cuestión de salud pública, no de convicciones personales. La maternidad debe ser una decisión, no una obligación. El que se despenalice el aborto no te obliga a abortar, pero el que no se despenalice, sí te obliga a ser madre”. Ante sus polémicas declaraciones, algunos de sus seguidores recriminaron su postura eliminándola de su lista de favoritos. “¡Wow! ¡El aborto es un crimen! ¡Es un ser humano! Mejor promueve los anticonceptivos! ¡Qué decepción contigo!”, escribió una seguidora. “Sólo por eso te voy a dejar de seguir, no vamos en la misma sintonía”, escribió otra. Sin embargo, hubo varios de sus colegas que apoyaron su postura. Aislinn Derbez fue una de las primeras que aplaudió a su colega por expresarse abiertamente sobre el tema. “Es absurdo generalizar cuando los casos son infinitos y tan personales (desde un descuido irresponsable hasta una terrible violación), en algunos puede sonar razonable y en otros no”, le escribió Derbez. “El punto es proteger y respetar el derecho al libre albedrío de lo que cada quien elige para su propia vida y por supuesto, como todo en la vida, toda decisión tiene un precio con sus beneficios o consecuencias”.

Close Share options

Close View image Regina Blandón se enfrenta a críticas tras apoyar la liberta de abortar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.