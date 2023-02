Regina Blandón confiesa que como actriz "debes estar lista para el rechazo" Con una carrera actoral que inició a los 9 años, Regina Blandón se ha convertido en un referente de las nuevas generaciones, pero asegura que no ha sido fácil. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras haber iniciado a los 9 años en la actuación y tener más de 20 de trayectoria profesional, Regina Blandón se ha posicionado como una de las actrices jóvenes más destacadas de su generación. En su haber suma casi una veintena de filmes, más de cinco telenovelas, varios programas de televisión y diversas obras de teatro, donde siempre busca retarse a sí misma. Sin embargo, no toda ha sido fácil, debido a que ha tenido que aprender a lidiar con uno de los mayores obstáculos de su carrera: el rechazo. "Esta carrera tiene muchas altas y bajas. Hay momentos en los que estás muy arriba y hay momentos en los que estás muy abajo. Nunca tenemos un trabajo seguro y vamos saltando de lugar en lugar", mencionó a People en Español. "Debes estar lista para el rechazo, nunca te acostumbras. Haces castings y casting, y más veces te dicen que sí, de las que te dicen que no. Saber que si te dan un 'no' no tiene que ver [contigo]. Tienes que saber que no eres tú, necesariamente, el problema sino qué hay muchos factores alrededor de eso; pero de todos modos, el rechazo siempre se siente feo. Sentir que tú eres el problema está fuerte", confesó. "Entonces hay que crearte una pared contra el rechazo lo suficientemente dura para continuar haciendo lo que nos gusta". Ahora, en su reciente filme titulado Maquíllame otra vez, ópera prima de Guillermo Calderón, muestra una visión diferente de las relaciones tóxicas, dejando en evidencia que no son exclusivas únicamente entre la parejas sentimentales. "Es una cinta que podría parecer simple de las maquillistas y sus aventuras, pero vas más allá", explicó. Regina Blandón Credit: Alejandro Ibarra SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Habla de amistad, de relaciones tóxicas, que siempre la pensamos en las parejas, pero en realidad hay relaciones tóxicas en todos lados en lo laboral, con las amigas. De pronto es más difícil salir de ahí y no te das cuenta. Habla también de salud mental", continuó. "Mi personaje es una mujer muy feroz y muy directa, y muy buena amiga. Es la persona que quieres junto que te dice 'amiga date cuenta' y luego te da una cachetada y luego te abraza. Es sobre el ciudadano de a pie [común] tratando de salir adelante". Regina Blandón Credit: Cortesía Epik La famosa, quien recientemente ganó un premio en Ámsterdam por la cinta Con los años que me quedan, donde interpreta "a una chava que tiene que cruzar la frontera llevando un paquete ilegal para salvar a su padre que está metido en un gran conflicto con una especie de mafia", también está consciente de que colabora con otras personas para lograr que un proyecto salga a la luz de manera satisfactoria. "Mi trabajo es un trabajo en equipo para contar una historia, no se trata de mí", Regina Blandón "Trato o, por lo menos, estoy consciente de que estoy tratando de ser chida con la banda [la gente] y ver dónde está parada la persona que está enfrente y eso permea en relaciones laborales y personales", comentó. "Ir a un set, un ensayo, donde sea, con ganas de [apoyar] y sintiendo el ambiente, y trabajando en equipo. Porque mi trabajo es un trabajo en equipo para contar una historia, no se trata de mí. Eso me ha dado muchas satisfacciones, muy buenos amigos y relaciones fregonas dentro de lo personal y profesional". Regina Blandón Credit: Cortesía Epik La protagonista del filme Guerra de likes confiesa que "me encanta cantar" y a pesar de tener una hermosa voz, todavía "no me he atrevido" a presentar un proyecto musical, pero no descarta hacerlo en algún momento porque es algo que "me fascina". Regina Blandón, quien se considera una mujer "apasionada", tiene en su haber dos películas más por estrenar Invitación a un asesinato y Firma aquí. Aprovecha la ocasión para hacer una reflexión. "Nos hace mucha falta el respeto y la empatía. Nos hace mucha falta pensar en las otras personas", concluyó.

