Regina Blandón rompe el silencio sobre las declaraciones de su padre, quien desestimó su abuso sexual Tras las polémicas declaraciones de Roberto Blandón, su hija Regina, revela cómo se resolvieron los desacuerdos con su padre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Regina Blandón dio a conocer que, cuando era niña, fue víctima de acoso sexual por un hombre que trabajaba en su casa. Pese a sus fuertes revelaciones, su padre, Roberto Blandón, desestimó las declaraciones de su hija; lo cual, ocasionó el repruebo público hacia el actor. Ahora, la protagonista de la película Guerra de likes rompió el silencio y explicó cómo solucionó lo ocurrido con su progenitor. "Ya hablé con [mi papá Roberto Blandón]. Y ya está, eso se queda en familia y ya nos entendimos", mencionó Regina al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Ya está [todo solucionado]". La actriz aprovechó para advertir que los abusos y violencia hacia las mujeres "se tiene que hablar" porque "si no se habla no existe" y es una forma de luchar para erradicar la situación de peligro en el que las mujeres de México y otras parte del mundo viven. Por ello, pide no tener miedo y buscar ayuda. Regina y Roberto Blandon Regina y Roberto Blandon | Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Justo porque lo único que tendría que decir es que si alguien está escuchando y está en una situación de violencia o abuso, etc., alcen la voz porque vale la pena. Y siempre va a haber alguien que te va a brindar una mano", mencionó. "México es un país con muchísimo machismo y misoginia, y mucha violencia. Once mujeres al día muertas lo comprueban; entonces, por favor alcen la voz". Ahora, Regina Blandón quiere dejar atrás ese episodio con su padre y se contra en continuar trabajando en sus diversos proyectos profesionales.

