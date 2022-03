Regina Blandón estalla por falsas acusaciones de acoso en su contra por parte de Eugenio Derbez Una fuerte controversia en torno a Eugenio Derbez se desató por un supuesto realizado por un usuario. Ahora, Regina Blandón, quien fue implicada en el asunto, se pronuncia fuerte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras la denuncia pública que Sasha Sökol hizo contra Luis de Llano Macedo, a quien señaló de abuso cuando tenía 14 años, han surgido nuevas denuncias. En el marco de la polémica al respecto, un usuario de nombre Jesús Franco, insinuó que Eugenio Derbez había acosado a Regina Blandón cuando era menor, debido a que trabajaron juntos por varios años en el programa de comedia La familia P. Luche. "Esperando que Regina Blandón diga que Eugenio Derbez la victimó. Porque va a pasar", mencionó Franco en su cuenta de Twitter. La actriz no dudó en salir de inmediato a defender a Eugenio Derbez. "Eugenio es intachable. ¿Cómo sueltas un comentario así sin más, solo para tu entretenimiento, minimizando la lucha, la valentía de las víctimas, relativizando y, además, calumniando? Piensa un poco antes de publicar, por favor. Esto es cosa seria", mencionó Blandón en la misma red social. El rumor fue tal, que los medios de comunicación cuestionaron a la esposa del comediante, Alessandra Rosaldo al respecto. Eso ocasionó una mayor molestia de la protagonista de la película Guerra de likes porque la cantante iba en compañía de su hija Aitana. Además, considera que no se debe dar credibilidad a una mentira. "No voy a hablar con gente que tergiversó todo lo que pasó, porque dijo supuesto no sé qué", advirtió a los medios de comunicación. Eugenio Derbez y Regina Blando Credit: Michael Kovac/Getty Images for AFI; Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Fueron a preguntarle a Alessandra [Rosaldo] al aeropuerto con su hija junto y me parece de muy mal gusto. Amigos de la prensa eso no se hace. Estuvieron más abajo que un troll, porque él dijo 'nada más falta que Regina salga' y yo salí a defender algo", continuó. "Estoy muy enojada, agarraron una palabra, el 'supuesto acoso' que sufrió para agarrar clics y si la gente de prensa que es responsable de dar información tan importante y de lo que todos somos parte sin seriedad, no se puede. De ese tema es todo lo que voy a decir". Regina Blandón llenó de elogios a Derbez y lo felicita por las nominaciones que tiene la película CODA, donde actúa. "[Eugenio Derbez] se merece todo lo que tiene porque es un chido [buena persona], siempre ha sido un chido con todo mundo, con quién trabaja, con sus amigos. Se merece eso y más, lo quiero con todo mu corazón a él y su familia. Trabajaría con él siempre y para siempre", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Regina Blandón estalla por falsas acusaciones de acoso en su contra por parte de Eugenio Derbez

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.